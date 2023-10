¿Y tù ya conoces a Miriam Ochoa Gallardo, “La Pipera”?

Ray Zubiri

Platiqué con el cineasta, psicólogo y trailero Miguel Pérez sobre su ópera prima documental llamado La Pipera, el cual presenta la historia de Miriam Ochoa Gallardo, la primera mujer pipera (camionera) en el mundo, capacitada en transportar materiales y residuos peligrosos con exceso de peso y dimensiones.

La historia de 66 minutos retrata sus inicios, la pasión que le nació por los tráileres y que la llevó a dejar su profesión de médico; su lucha interna por derrotar el inevitable paso del tiempo y el traspaso de su legado a “La Diablita”, su sucesora.

Con testimonios personales y material de archivo, se muestra a esta gran mujer y su historia de casi 40 años recorriendo los caminos de México.

Miguel me contó cómo en sus inicios como trailero conoció a Miriam y quedó impactado por su gran capacidad, astucia y conocimiento en operar estos grandes vehículos, que, si representan un gran reto para un hombre, mucho más para una mujer, pues son máquinas que exigen demasiada fuerza física y emocional.

Así fue como nació la idea de llevar a la pantalla grande este proyecto, el cual yo, como fiel admirador de las mujeres, vi y me llevó por todas las emociones.

Primero, porque Miriam Ochoa hizo a un lado su carrera profesional como médico para dedicar de lleno su vida a la conducción del tráiler, ¿y cuántas mujeres no hay así? Tú las conoces.

De hecho, en tu casa puede haber una que lucha por su sueño, que se siente totalmente realizada, con una familia que la apoya, con un marido que no sólo es de ornato, sino que le da combustible para seguir haciendo lo que más le gusta.

Desde mediados de los años 80 esta mujer se encuentra recorriendo las carreteras del Bajío y el Occidente, acercándose a la frontera y regresando hacia el centro, conviviendo con camioneros que han aprendido a respetarla y haciendo frente a mentalidades antediluvianas que en pleno 2023 creen que las mujeres son sólo para quedarse en casa.

Con el tiempo, más mujeres se han ido integrando a la industria del autotransporte, lo que Miguel registró en Reinas de la 57, un libro de fotografías en el que, además de Miriam, otras siete mujeres dedicadas a operar tráileres narran sus vidas. Al desempeñar la misma actividad, el ahora documentalista considera que tiene una visión privilegiada del tema.

Este documental es producido por Diez Cuatro Films. La Pipera es el complemento del proyecto con el que Miguel Pérez da a conocer de manera masiva a las mujeres que han dedicado sus vidas a este trabajo.

De hecho, Míriam ya prepara su legado, pues está pasando la estafeta a otra joven transportista que quiere seguir sus pasos, con lo cual se rompe ese aberrante mito de que “el peor enemigo de una mujer es otra mujer”, lo cual es mentira, pues Miriam, con esta hazaña, pretende impulsar a más mujeres a que no esperen sentadas el pasar de la vida, sino que se levanten y que vayan por su sueño, lo agarren y no lo suelten por nada ni nadie en el mundo.

Algunos festivales a los que ha llegado el filme son: Docs Mx; Gully International Film Festival; Eastern Europe Film Festival; Houston Latino Film Festival; Hollywood New Directors; Trieste Film Festival, entre otros.

Sobre el impacto que La Pipera ha tenido en el extranjero, el también conductor de tráiler señaló que “en Asia como en Europa la han recibido muy bien, además de México y Estados Unidos, pero lo que les impresiona mucho es que sea una mujer quien conduzca estos vehículos, los cuales allá no existen, que son tanques de doble remolque”.

“Miriam se está volviendo una figura conocida en el mundo del documental internacional y ella está sumamente contenta porque ella, al ser la primera mujer que rompió la barrera de conducir este tipo de vehículos, ahora es una referencia entre las nuevas operadoras, pues ya saben que sí se puede”, explicó Miguel.

A 40 años de ser conductora, La Pipera ha dicho en múltiples ocasiones que no es fácil para las mujeres abrirse camino en un sector tradicionalmente reservado a los varones, pero está satisfecha de haber participado para que actualmente haya cada vez más operadoras.

“Y si hablamos de valentía a nivel mundial, no solamente en México, es muy poco valorada. En la pandemia, Miriam todavía estaba trabajando. Y yo le decía ‘no lo hagas, no te pongas en riesgo’. Y la respuesta de ella era ‘es que nosotros no podemos parar, somos unas de las pocas industrias que no podemos parar, porque si no transporto la gasolina, la ambulancia no se mueve. Si no transporto el gas, deja de haber alimentos”.

Vean La Pipera, emociónense, encuéntrense, impúlsense y apóyense, pero nunca se queden quietas, jamás. Mientras tanto, los hombres aplaudimos de pie y vemos triunfar con alegría a las reinas.

Y como dice el póster del documental: “Los kilómetros no son distancia, sino vida por recorrer”.

