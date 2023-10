AMLO VS SCJN…el pleito que tiene como rehenes a 53 mil trabajadores del Poder Judicial

DEBATE

No, no le falta razón al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando denuncia los excesos, abusos y corruptelas de magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) como sus excesivos sueldos, prestaciones y la innegable propensión a usufructuar la aplicación del derecho y proteger a supuestos delincuentes: AMLO acusa protección del Poder Judicial a fiscal de Morelos

Pero también queda claro que la recién aprobada desaparición de fideicomisos luce, huele, se oye a revancha política, no a una verdadera medida de “austeridad republicana”, porque la 4T se tardó 5 años en usar su mayoría parlamentaria para reducir los recursos al PJF y la decisión legislativa fue precedida de una guerra mediática-política contra la SCJN y su actual titular, Norma Piña, cuando al anterior presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, AMLO quería, incluso, reelegirlo: AMLO, Norma Piña, entre la venganza política y el pleito por “viles” 25 mil millones de pesos

La guerra entre los poderes ejecutivo y judicial del país es obvia, pública…y tiene como rehenes a más de 50 mil trabajadores comunes y silvestres u del PJF, entre quienes predomina la incertidumbre de no saber –en concreto – cómo les afectará la desaparición de los fideicomisos, porque Morena y AMLO les aseguran que no saldrán dañados, pero la oposición e, incluso, un ex integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Carlos Cruz Razo, les advirtió que sí sufrirán afectaciones durante una entrevista a Tiempo de Derechos y Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui AC.

FIDEICOMISOS, ANTERIORES A 1990

En el canal de you tube de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez y Jáuregui AC., Cruz Razo explicó que la reforma a la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el dinero de los fideicomisos vuelva a la tesorería respectiva “crearía una grave afectación al funcionamiento jurisdiccional y a los derechos de los trabajadores”.

Los fideicomisos se crearon antes de 1990 y se trataba de fondos que no se habían ejercido por alguna razón y, en algunos casos, los recursos no utilizados se perdían y la SCJN hizo que ese dinero se constituyera en fideicomisos con constancia supuestamente clara de su origen y destino, explicó el ex integrante del CJF: Juan Carlos Cruz Razo

Cruz Razo detalló que dichos montos se destinaron a crear infraestructura judicial, atender las reformas penal y laboral, prestaciones de servidores públicos reconocidas en instrumentos legales. Incluso, en dicha entrevista, de la revista Tiempo de derechos, abundó que carecen de fundamento las aseveraciones cuatroteístas de que los fideicomisos eran ilegales.

Incluso, recordó que, mientras otros poderes y dependencias de gobierno también tuvieron fondos no ejercidos y crearon fideicomisos que desaparecieron, en el PJF no sucedió así y han sido auditados: Diputados avalan en lo particular la extinción de fideicomisos del Poder Judicial; pasa al Senado

¿SÍ O NO AFECTAN DERECHOS LABORALES?

Cruz Razo desmintió al presidente y a la mayoría morenista en la Cámara de Diputados federales, que asegura que la desaparición de los fideicomisos no afectaría a los trabajadores de base: “Por un lado dice que se pretende respetar los derechos laborales, pero la medida en sí los vulnera”, debido a que se relacionan con aspectos como pensiones complementarias, prestaciones médicas extraordinarias.

Las prestaciones que ahora se quiere quitar a los miembros del PJF ya habían sido aprobadas por los mismos legisladores, incluso del 2018 a la fecha. “En la iniciativa se menciona falta de transparencia, pero esto no es así, siempre la ha existido, los recursos se auditan cada 3 meses y los diputados no lo quieren ver en este momento, pero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publican los saldos de esos fideicomisos”, detalló: Video desde Puebla: Crece protesta de trabajadores del Poder Judicial Federal contra desaparición de fideicomisos

En contraste, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, ha externado en múltiples ocasiones que sólo uno de los fondos, de 69.3 millones de pesos, está destinado a cubrir las enfermedades de los trabajadores operativos al servicio del Poder Judicial y que el resto sirve “para compensaciones extraordinarias en materia de pensiones jubilaciones, gastos médicos y otros, todos ellos ubicados fuera de lo que la ley establece y que los tienen garantizados”.

De manera permanente, Mier Velazco ha asegurado que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial están sujetos a los fideicomisos que se considera extinguir, que la propuesta ya aprobada no afecta intereses de los trabajadores del Poder Judicial y que es falso que se vaya a inmovilizar ese poder, porque solamente se destinan a pensiones y jubilaciones 75 millones de pesos de los 9 mil millones de pesos que se catalogan como compensaciones a pensiones.

También ha insistido que el resto de fideicomisos, cuya desaparición provocó múltiples protestas de trabajadores del PJF en el país, es un instrumento opaco, de que se desconoce cuánto genera en rendimientos, “¿imagínense ustedes nada más en rendimientos cuánto significa 9 mil millones de pesos al año?”: En paro trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Toluca