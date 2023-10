En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Pausa peligrosa

Las pausas de fecha FIFA no han sido precisamente de gratos recuerdos para la afición poblana.

A mi parecer, esta pausa forzada cae en el peor momento para el equipo de la franja, justo cuando la escuadra empezaba a tomar ritmo y funcionamiento futbolístico que le habían arrojado buenos resultados con los que la franja empezaba a escalar en la tabla de posiciones.

Obviamente esto no significa que después del parón sufrido, las cosas van a cambiar, sin embargo, para nadie es un secreto que en el fútbol profesional el mantener el ritmo de juego es fundamental para lograr buenas rachas y buenos resultados.

Cuando un equipo se engancha, cuando el ambiente al interior del vestidor es óptimo, cuando los jugadores se convencen de que lo que su director técnico les dice y aconseja es lo correcto, las cosas empiezan a funcionar.

El riesgo actual es que al perder el ritmo de juego se pueda perder funcionamiento y por ende los buenos resultados.

El partido del próximo viernes frente a Chivas será de alto riesgo, considerando que los de Guadalajara están tratando de retomar la forma que los llevó a la final el torneo pasado y más después de que la permanencia del famoso ‘Pavno’ en el banquillo estuvo en entredicho hace apenas dos semanas.

Generalmente y en los últimos años, la franja ha sido capaz de obtener buenos resultados cuando recibe al ‘rebaño sagrado’ en el dos veces mundialista estadio Cuauhtémoc.

Esperemos que Carbajal y Noriega logren mantener el funcionamiento del equipo después de que los mismos jugadores les pidieron no jugar partido amistoso el fin de semana pasado debido a que consideraban que el ‘trajín’ había sido mucho y era mejor no jugar frente a Celaya quienes también tuvieron descanso en la liga de expansión y estaban apalabrados para poder jugar un partido amistoso, el cual finalmente no se llevó a cabo.

Lo que estará en juego el próximo viernes y de acuerdo al avance del torneo, será el poder saber si la franja tendrá la posibilidad de acceder al famoso ‘play inn’ entre los primeros 10 equipos de la tabla general e intentar algo mejor en un torneo que empezó de manera trágica de la mano del ‘Tirano’ Arce.

Tensión directiva.

Después de las denuncias públicas por parte de un propietario de palco y de la manera en que se presentó el director deportivo del equipo al Estadio Cuauhtémoc rodeado de ‘damas’ en su camioneta y hasta con chofer, las cosas al interior de los empleados se han calentado.

Todos se echan la culpa, en lugar de buscar soluciones, están buscando culpables.

Que quién habló de la escalera de caracol por donde se meten a robar a los palcos?

Que ahora van a verificar a todos los automóviles que entren al estadio para que nadie nunca más pueda tomarles una fotografía comprometedora.

Por lo pronto al ‘chileno’ vividor que se mantiene a costa del equipo, ya fue hecho a un lado y ya solo le permiten tomarse fotografías familiares en la cancha.

Ya dudan de él y de su fidelidad y cómo puede usted darse cuenta, cada vez se encuentra más alejado del nuevo cuerpo técnico y sus jugadores.

Conociendo a quienes manejan al equipo y ante la llegada del nuevo director general al equipo, no sería extraño que el mes que entra y justo cuando termine el torneo, se empiecen a dar algunos cambios al interior de las lujosas oficinas donde cobran una buena cantidad de aviadores que viven a costa del club.

Quién lo iba a decir? El futuro de muchos de los que han usufructuado a la escuadra durante los últimos cuatro años depende de lo que el tandem Carbajal-Noriega junto con los jugadores puedan hacer en el terreno de juego.

Buenos resultados y triunfos podrían mantenerlos en sus puestos como sucedió en la era Larcamón.

Malos resultados y derrotas podrían ser el final de su estadía en Puebla.

Veremos qué dice quien manda en el equipo en Puebla que no es otro que el director general Saucedo.

La pelota está en su cancha.

Nosotros, diría el clásico, veremos y diremos.

Comentario que se agradece.

Que un referente como el comentarista poblano José Ramón Fernández lea esta columna, es todo un honor. Y es que con motivo de las pláticas que tuvo Mario Riestra, autor del libro Leyendas Enfranjadas, con personajes que brillaron en el entorno del equipo de futbol y en los medios que hablan del Puebla, conversó con el periodista poblano, quien mencionó esa situación.

Muchas gracias, José Ramón. De poblano a poblano.

