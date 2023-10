Israel hace a los palestinos lo mismo que Hitler a ellos: Marcela Álvarez

DEBATE

La historia se repite, pero las víctimas de la 2da guerra mundial son ahora los verdugos de los palestinos, sentenció Marcela Álvarez, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en referencia a la situación en el Medio Oriente, a los ataques de Hamas a la población israelí y la respuesta de éste contra presuntos terroristas y civiles en la franja de Gaza.

Y las cifras le dan la razón a Marcela Álvarez, una de las pocas expertas en asuntos del Medio Oriente en Puebla y México, porque las cifras oficiales demuestran que, desde 1948, cuando Israel se apropió del territorio, en Gaza y Cisjordania son asesinados hasta 100 palestinos por cada israelita:

Entre 2014 y 2021 – durante los más recientes ataques en la región antes de la actual explosión violenta – fueron asesinados 2300 palestinos contra 85 israelíes. Y números oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel detallan que entre 1920 y 2021 se acumularon 24,981 israelitas muertos y 36, 602 heridos frente a 91,361 palestinos fallecidos y 78,028 lesionados: Suben a 1,300 los muertos en Israel y a 1,354 los palestinos en Gaza

En entrevista, Marcela Álvarez precisó que Hamas es un movimiento de resistencia islámica surgido en la década de los 80s, incluso, con cierto respaldo de Israel, que lo vio como una herramienta para debilitar a Yasser Arafat y a su desaparecida Organización para la Liberación de Palestina (OLP): Israel afirma haber asesinado a jefe de Hamás que dirigió el bombardeo inicial

HAMAS, DE HERRAMIENTA ISRAELITA A CARNE DE CADALSO

Los israelitas vieron a Hamas como una herramienta para dividir, debilitar a los palestinos, pero, con el paso del tiempo, este movimiento creció, se convirtió en un movimiento de reivindicación y liberación de Palestina, debido a que sumó apoyos, principalmente a partir del año 2000, con la segunda intifada; es decir, la protesta de los palestinos, armados con piedras, contra el apartheid y la violencia israelí hacia la población civil.

Israel somete a los palestinos a una política de “puño de hierro, de apartheid, es una ocupación colonial desde 1948, cuando el 80 por ciento de la población palestina se vio desplazada, la mayoría segregada en campamentos de refugiados, sin ciudadanía, ni derechos políticos”. En occidente, por la influencia de Israel, Estados Unidos e Inglaterra, Hamas y la OLP son acusados de terroristas, cuando en el mundo árabe se les considera movimientos de resistencia.

En Gaza y Cisjordania, los palestinos viven en condiciones infrahumanas, tienen que pedir permiso para ir a trabajar o, incluso, recibir atención médica. Muy pocas horas al día tienen agua o luz, porque “de acuerdo al derecho internacional lo que sucede ahí es una ocupación ilegal israelita”:Israel lleva a cabo un “ataque a gran escala” en Gaza mientras Blinken se dirige a la región

Marcela Álvarez abundó que Hamas es el ÚNICO (ni la ONU y mucho menos Estados Unidos o Israel) que hace trabajo social en la franja de Gaza, con hospitales, escuelas, etc, porque la población se encuentra en pobreza extrema, los colonialistas impiden – incluso- el paso de medicinas con el pretexto de que podrían meter armas, lo que es cierto, aunque la realidad es que la población palestina carece de derechos.

OCUPACIÓN COLONIAL, GUERRA DE EXTERMINIO Y LA PRISIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

Y mientras el mismo papa Francisco I parece haber dado su permiso para la aniquilación de los palestinos, cuando dijo que Israel tiene “derecho a defenderse”, lo que en occidente no se entiende o se ignora es que los israelíes mantienen una ocupación colonial, con guerra de exterminio y que “Gaza es la prisión más grande del mundo”, acusó la académica: El papa Francisco pidió a Hamas que libere a los rehenes y habló sobre la respuesta de Israel: “Quien ha sido atacado tiene derecho a defenderse”

Las intifadas – la primera se dio en la década de los 80s- cuando la población civil se levantó con piedras y herramientas caseras contra la violencia y segregación institucional contra el ejército de Israel hicieron que, finalmente, en occidente la gente se preguntara qué estaría pasando en Gaza y Cisjordania para que la gente se “levantara”, dispuesta a pelear contra uno de los ejércitos más poderosos y mejor armados del mundo.

Esto obligó a Israel a iniciar un supuesto proceso de paz, sus representantes se comprometieron a muy poco e, incluso, esto no lo cumplen por completo y en 2002 se da la segunda intifada por la presencia de un criminal de guerra, Ariel Sharón, que hacía campaña política en mezquitas prohibidas para los palestinos, detalló Marcela Álvarez.

Desde 1948 esta zona de Medio Oriente es un polvorín efervescente y permanente, con 6.8 millones de israelíes, 2.7 millones de palestinos en Cisjordania y otros 2.1 millones en Gaza, donde se construyó un muro de separación, para quitarles más territorio, dividirlos y aislarlos, con el levantamiento de la “prisión más grande del mundo”, precisó la académica.

2006, LA ELECCIÓN PALESTINA QUE ISRAEL NO QUISO RESPETAR

En el 2do levantamiento o intifada no solamente participó la población civil, también militares, como Hamas, Yihad Islámica y comienzan los ataques –ahora sí –terroristas suicidas, que motivaron el mencionado muro de separación: Aumenta a 600 muertos y 100 prisioneros en Israel tras ofensiva en Hamás

En el 2006 hubo elecciones para sustituir a la Autoridad Nacional Palestina, una especie de presunto “gobierno”, sí reconocido por los israelitas, pero no por los propios islamitas, que la consideran títere ante los israelíes. En dicho proceso, Hamas dejó a un lado el tema bélico y asumió el rol político-económico e, incluso, ganó la contienda, pero Israel se negó a respetar ese triunfo y la decisión de los palestinos, destacó Marcela Álvarez.

Incluso, la ONU reconoció que habían sido elecciones limpias, transparentes, con la voluntad democrática del pueblo palestino reflejada en el resultado, pero -con el argumento de que Hamas es un movimiento terrorista- Israel y Estados Unidos se negaron a acatar la definición del proceso…a menos que la organización islámica aceptara sus imposiciones.

Hamas no aceptó lo que querían y, en represalia, no solamente no respetaron su victoria en las elecciones, sino que Israel llevó a cabo un bloqueo contra Gaza, donde aumentaron la pobreza, marginación y necesidades. Hoy, esa región está aislada totalmente por mar y tierra, nadie puede entrar ni salir e israelitas han bombardeado constantemente a los palestinos, acusó Marcela Álvarez: Netanyahu ordena a los palestinos evacuar Gaza; promete ‘convertir en ruinas’ los escondites de Hamas