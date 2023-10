Israel lleva a cabo un “ataque a gran escala” en Gaza mientras Blinken se dirige a la región

Reuters

El ejército israelí informó el jueves de que estaba llevando a cabo un “ataque a gran escala” contra objetivos de Hamás en Gaza, pero no dio más detalles, mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se dirigía a la región para reunirse con líderes de ambas partes del conflicto.

Los aviones israelíes llevan días bombardeando objetivos gazatíes en represalia por un ataque perpetrado el fin de semana por militantes de Hamás que rompieron la valla fronteriza que rodea el enclave y arrasaron ciudades y pueblos, matando a 1.200 personas, hiriendo a más de 2.700 y tomando decenas de rehenes, según el ejército israelí.

Hacia las 4.30 horas del jueves, el ejército israelí declaró que estaba llevando a cabo un “ataque a gran escala” contra objetivos de Hamás en Gaza. No dio más detalles.

Los medios de comunicación de Hamás dijeron que 15 palestinos habían muerto y varios habían resultado heridos en ataques aéreos israelíes.

Testigos presenciales informaron de que la aviación israelí había bombardeado intensamente la ciudad de Gaza y las autoridades gazatíes informaron también de un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza.

El número de muertos en Gaza ha aumentado a 1.200, con unos 5.600 heridos, según informaron anteriormente los medios de comunicación palestinos, citando al Ministerio de Sanidad de Gaza.

Biden envió a su jefe diplomático a Oriente Próximo para mostrar el apoyo permanente de Washington a Israel, tratar de conseguir la liberación de los cautivos, incluidos los estadounidenses, y evitar que estalle una guerra mayor.

Blinken llegará el jueves y visitará también Jordania, pero no visitará Cisjordania, ocupada por Israel, donde habitualmente se reúne con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Blinken y Abbas se reunirán el viernes, dijo Hussein Al-Sheikh, secretario general del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, en la plataforma de redes sociales X, sin dar más detalles.

En un discurso ante una mesa redonda de líderes de la comunidad judía en Washington, Biden dijo que su despliegue de barcos y aviones militares más cerca de Israel debería verse como una señal a Irán, que respalda a los grupos islamistas Hamás y el libanés Hezbolá.

“Se lo hemos dejado claro a los iraníes: Tengan cuidado”, dijo Biden.

Es probable que Irán supiera que los militantes de Hamás planeaban “operaciones contra Israel”, pero los informes iniciales de los servicios de inteligencia estadounidenses mostraron que algunos dirigentes iraníes se sorprendieron por el ataque sin precedentes del grupo desde Gaza, dijeron el miércoles fuentes estadounidenses.

Irán ha dicho que no participó en los ataques de Hamás.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, hablaron sobre el conflicto el miércoles, en la primera llamada telefónica entre los dos líderes desde un acuerdo entre Teherán y Riad para reanudar los lazos, mediado por China.

Raisi y el príncipe heredero saudí discutieron la “necesidad de poner fin a los crímenes de guerra contra Palestina”, dijeron los medios estatales iraníes.

El príncipe heredero saudí “afirmó que el Reino está haciendo todos los esfuerzos posibles en la comunicación con todas las partes internacionales y regionales para detener la escalada en curso”, dijo la agencia de noticias estatal saudí SPA.

ISRAEL FORMA GOBIERNO DE UNIDAD

Los líderes israelíes formaron el miércoles un Gobierno de unidad, prometiendo dejar de lado las amargas divisiones políticas para centrarse en la lucha contra Hamás.

El ex ministro de Defensa, Benny Gantz, líder centrista de la oposición, habló en directo en la televisión israelí junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras formar un gabinete de guerra centrado por completo en el conflicto.

“Nuestra alianza no es política, es un destino compartido”, dijo Gantz. “En este momento todos somos soldados de Israel”.

Netanyahu dijo que el pueblo de Israel y sus dirigentes estaban unidos. “Hemos dejado de lado todas las diferencias porque el destino de nuestro Estado está en juego”, dijo.

El Partido de Unidad Nacional de Gantz, que se ha opuesto ferozmente a las reformas judiciales propuestas por la coalición de derechas de Netanyahu, dijo que no promoverá ninguna política o ley no relacionada mientras duren los combates.

Israel ha sometido a Gaza a un “asedio total” para impedir que lleguen alimentos y combustible al enclave de 2,3 millones de habitantes, muchos de ellos pobres y dependientes de la ayuda. Los medios de comunicación de Hamás afirmaron el miércoles que la electricidad se cortó después de que la única central eléctrica dejara de funcionar.

Con los equipos de rescate palestinos desbordados, otros habitantes de la abarrotada franja costera buscaban cadáveres entre los escombros.

“Estaba durmiendo aquí cuando la casa se derrumbó encima de mí”, gritaba un hombre mientras él y otros utilizaban linternas en las escaleras de un edificio alcanzado por misiles para encontrar a alguien atrapado.

HAMÁS “DEJARÁ DE EXISTIR”, AFIRMA EL JEFE DE DEFENSA ISRAELÍ

Los medios de comunicación afines a Hamás afirmaron el miércoles que siete personas habían muerto por ataques aéreos israelíes contra viviendas en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Unos 340.000 de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados por la guerra, y alrededor del 65% de ellos han buscado seguridad en refugios o escuelas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en el enclave.

Israel ha desplegado formaciones de tanques y vehículos blindados cerca de Gaza como posible preparación para una ofensiva terrestre contra el enclave costero gobernado por Hamás.

Israel retiró a los colonos judíos y a las tropas israelíes de Gaza en 2005, tras 38 años de ocupación. El bloqueo israelí desde que Hamás tomó el poder en el enclave en 2007 ha creado unas condiciones que los palestinos consideran intolerables.

“Borraremos de la faz de la tierra a esta cosa llamada Hamás, el ISIS de Gaza”, dijo el miércoles el ministro de Defensa israelí, Gallant, comparando a Hamás con el grupo Estado Islámico. “Dejará de existir”.

El expresidente estadounidense Donald Trump dijo a sus partidarios el miércoles que si es reelegido “Estados Unidos apoyará plenamente a Israel, derrotando, desmantelando y destruyendo permanentemente al grupo terrorista Hamás.”

Trump criticó a Netanyahu por lo que describió como una falta de preparación antes de los ataques.

“No estaba preparado. No estaba preparado e Israel no estaba preparado. Y con Trump, no habrían tenido que estar preparados”, dijo.

Biden dijo que volvió a hablar con Netanyahu el miércoles, su cuarta conversación en los últimos días, y le dijo que Israel debería seguir las reglas de la guerra en su respuesta contra Hamás.

Washington dijo que estaba hablando con Israel y Egipto sobre el paso seguro de los civiles de Gaza, donde escasean los alimentos.

(Reportes de Jeff Mason, Humeyra Pamuk, Jarrett Renshaw, Rami Ayyub, Simon Lewis, Dan Whitcomb y Ross Colvin en Washington, Maayan Lubell y Emily Rose en Jerusalén, y Nidal al-Mughrabi en Gaza. Redacción de Simon Lewis y Lincoln Feast. Edición de Howard Goller y Michael Perry, editado en español por José Muñoz)