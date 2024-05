Martín Nuza nos habla de su última película, “In Tenebras: Into the Darkness”

Por Teresa Mascarenhas

No hay otra forma de arte que vaya más allá del conocimiento ordinario como lo hace el cine, directo a nuestras emociones, profundamente al cuarto oscuro del alma, decía Ingmar Bergman, y acaso ¿no es verdad?

La gran pantalla nos ha revelado una nueva forma de arte. ¿Cuántas veces una película nos ha hecho sentir como los mismos protagonistas en cuestión?, ¿cuántas escenas hemos llorado o reído?, ¿cuántas nos ha hecho contener la respiración y nos han estremecido en cuerpo y alma?

El cine nos ha proporcionado un amplio universo de sensaciones, que sin dudas alguna, deja una profunda huella en nosotros.

Hoy tengo el privilegio de poder realizar esta entrevista a Martín Nuza, productor y director gibraltareño.

Martín se encuentra involucrado en la industria cinematográfica desde 2005, como guionista, productor y director de documentales y largometrajes, que han sido reconocidos internacionalmente durante su trayectoria profesional.

Martín es, además, un magnífico escritor con tres novelas publicadas en el Reino Unido. “Promesas: The Mason Ordeal” (Minerva Press), “Promises: Emily’s Harrowing story” (Best Publishing) y su novela negra más reciente, “Snatched: The Unforgettable Cruise” (Michael Terence Publishing) en Amazon.

En febrero del 2020, obtuvo los premios a la “Mejor historia original” y al “Mejor guion” en el festival de cine “Vegas Movie Awards” por su guion “Una mente caníbal”.

Además de producir sus propios proyectos, ha sido productor ejecutivo de muchos otros proyectos a lo largo de los años, algunos de los cuales también han sido ganadores de Premios Internacionales en festivales de cine.

El próximo 22 de mayo, se llevará a cabo el estreno de su magnífica obra cinematográfica, titulada “In Tenebras: Into the Darkness”, traducida del latín como “En la oscuridad”.

El tráiler de esta asombrosa producción ha sido galardonado en dos festivales, en Roma (Italia) y en Brístol (Inglaterra), con los galardones de “Mejor Tráiler” y “Nominación para mejor Tráiler”.

Martín Nuza, es una firme promesa para la industria cinematográfica.

Con sus doce nominaciones y su extensa y singular experiencia, hoy nos presenta su nueva obra, su trayectoria en el desarrollo del proyecto y sus grandes vivencias en este amplio universo de estrellas.

Martín, ¿Cómo fue su primer encuentro con la industria cinematográfica?

A la edad de 21 años escribí un guion y luego con un grupo de amigos, se grabó la película con una cámara National M7 VHS en Gibraltar. Me gustó el tema del montaje, entonces no había ordenadores para montar como los que hay hoy en día. Tenía que editar con dos máquinas de VHS, y fue un reto, pero se logró y la película llamada “The Zombie’s Revenge” salió perfectamente. Desde entonces, 34 años más tarde, no he parado de escribir, realizar y dirigir largometrajes por todo el mundo.

¿Qué busca en un guion, a la hora de producir una película?

Una buena historia que enganche al espectador, y pueda dar vida a actores para que puedan desarrollarse más en este mundo del séptimo arte. Si es una historia basada en hechos reales, entonces esto es lo que me atrae más, ya que quiero conseguir el máximo realismo y darle vida.

¿Cómo ha sido para usted, llevar a cabo el rodaje de “In Tenebras: Into the Darkness”?

Bastante difícil, ya que era una combinación de rodajes en el interior de muchos de los túneles militares, que son privados y nunca se han utilizado para rodajes cinematográficos desde que se construyeron.

El ochenta por ciento de la película se enfoca dentro de los túneles, y claro, conseguir los permisos adecuados fue un gran reto.

También los permisos para rodar dentro de la oficina del General Dwight Eisenhower, donde estuvo en 1942. Esta oficina tampoco se ha utilizado para un rodaje y también será la primera vez que el espectador pueda verla. Una vez que recibí los permisos, todo lo demás fue bastante fácil de conseguir. Los actores principales Michael Pare, Costas Mandylor y Tayah Kansik son amigos míos y fue fácil ofrecerles sus papeles para patrocinar la película.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido que afrontar durante la filmación?

Rodando en un entorno rodeado de oscuridad, humedad y caminar muchos kilómetros para llegar al lugar de rodar una escena, fue lo más difícil que teníamos que afrontar durante el rodaje de “In Tenebras: Into The Darkness”, ya que teníamos que cargar a pie con todo el equipo y pasar por muchos túneles que en realidad sí están hechizados con fantasmas. Nos pasaron muchas cosas y sustos que todavía al recordar me entran escalofríos, pero pudimos terminar el rodaje a tiempo.

Martín, ¿Sería posible adelantarnos un poco de la trama de la película?

Escribí el guion en febrero del 2023, en 2 semanas. Está basado en hechos reales. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Gibraltar, cuando los ingleses capturaron un submarino alemán que llevaba una carga grande de oro, pero también descubrieron que la mitad de su tripulación estaba muerta. Algo malo sucedió en ese submarino y como a mí me gusta mucho la historia militar, esto fue lo que me intrigó a escribir una historia basada en esto y lo que hubiese acontecido con ese oro, en este presente. Una aventura que termina mal para unos hermanos, que van en busca del oro que fue enterrado en un túnel secreto dentro del peñón de Gibraltar.

¿Nos podría explicar un poco cómo se llevó a cabo la elección de los actores y actrices para esta película y cómo fue su conexión con ellos durante la misma?

Michael Paré es amigo mío desde el 2019, nos conocimos en el rodaje de una de mis producciones llamada “Bridge of the Doomed”.

Costas Mandylor, lo conocí ese mismo año durante otro rodaje de la película “Adrenaline” que también produje. Desde entonces siempre he estado en contacto con ellos y cuando escribí el guion, los tuve en mi mente para interpretar al bueno y al malo de la película. A Tayah Kansik, la conocí a través de un amigo mutuo, y como aparte de actriz también es especialista en combates, ella era perfecta para el papel de la brutal sargenta. Anthony Loddo, Johan Wickholm y Rebecca Davis, los tres son de Gibraltar, los escogí a través de unos castings, e interpretan a los hermanos que van en busca del oro perdido.

La conexión entre todos durante el rodaje, fue magnífica, éramos como una familia y establecíamos un buen vínculo.

Yo, como productor y director, quería una buena armonía entre todos e hice todo lo posible para lograrlo. Salieron todos muy contentos del duro rodaje y nunca se quejaron, ninguna vez. Una gran familia.

¿Cuántas horas de producción han sido necesarias para realizar esta película y llevarla a la gran pantalla?

La preproducción fue desde finales de febrero del 2023 hasta el 10 de julio, cuando se grabaron las primeras escenas de la película. El rodaje continuó del 10 de julio del 2023 hasta el 12 de agosto del 2023, cuando se terminó la última escena de la película.

Desde entonces, el editor Dean Meadows en Inglaterra ha estado trabajando duro durante nueve meses para completar la película, mientras el compositor Rick Balentine ha estado creando la banda sonora original en América para la película.

Todos estos meses he estado continuamente en contacto con ellos, revisando la música y el montaje con el fin de obtener la visión exacta que quería para la película.

¿Y si hablamos de presupuesto?

En total pude crear esta película con un presupuesto de solo veinte mil dólares, ya que mucho de los recursos lo puede conseguir gratis. Para un largometraje de esta magnitud es un milagro que se haya realizado una película con actores famosos y de alta calidad, con tan poco presupuesto, pero esto como productor es lo que es sumamente importante de hacer. Muchos de mis amigos productores me preguntan cómo lo hice, y este es mi secreto.

¿Qué escena de la película le causó más impacto y cuál de ellas considera que ha tenido más dificultad al rodarlas?

La escena del comienzo es la más impactante, se basa en un prisionero alemán, durante la Segunda Guerra Mundial.

Considero, que la escena con mayor dificultad para rodar, fue la escena que le sigue, que es Gibraltar en el presente y está rodada en el puerto de Gibraltar. Utilice seis barcos, incluyendo una nave de las fuerzas militares, y es una escena con mucha acción.

Para conseguir los permisos me costó tres meses de negociaciones con muchos departamentos, tanto militares como gubernamentales, pero el domingo que se rodó todo el mundo lo pasó genial, ya que todo salió a la perfección.

Tanto fue la sorpresa que los periódicos vecinos de España, tenían titulares “Persecución en Gibraltar” pensando que era una persecución, puesto que no sabían que era un rodaje.

La pobre Tayah se tuvo que tirar dos veces al agua que estaba helada para coger el momento clave. Esto fue lo más peligroso, ya que tenía mucho equipo militar, para ello, teníamos gente preparada para saltar al rescate.

La película ha obtenido su galardón al mejor tráiler. ¿Podría expresar su opinión acerca de cómo se siente al lograr tal éxito?

El tráiler lo monté en dos días y la música la compuso el compositor Rick Balentine. Cuando lo envié a dos festivales de cine, uno en Brístol, Inglaterra y el otro en Roma, Italia, no me esperaba que los dos ganaran los galardones que se ganaron para «Mejor Tráiler» y «Nominación para mejor Tráiler». Fue una combinación de sorpresa y alegría, ya que no me lo esperaba, pero muy contento, por el hecho de que como director siempre se agradece que tu trabajo le guste a la gente y que todos los esfuerzos por llevar a cabo la película han merecido la pena.

¿Cambiaría alguna escena ahora que ya está realizada y a punto de estrenarse, ya que piensa que podría mejorarla?

Como cualquier director, siempre hay alguna escena que se podría mejorar o hacer diferente, pero estoy contento con el resultado final y la verdad que no cambiaría ninguna de las escenas. Quizás añadir algún que otro efecto especial más, pero los que hay bastan.

¿Qué proyectos tiene en mente para un futuro? ¿Cuáles son sus metas?

El día 26 de mayo me marcho para Inglaterra para el rodaje de mi próximo proyecto llamado “Drácula: The Rise of the Vampire” que también protagoniza Tayah Kansik, ya que es más de acción y terror. Mi objetivo es seguir produciendo películas mientras lo pueda hacer, pues es una experiencia de creación muy bonita.

Dada su gran trayectoria en la industria cinematográfica, qué consejos le daría a todas aquellas personas que comienzan en este mundo.

Mucha paciencia, ya que todo llega a su tiempo. Una vez que tengas un círculo de profesionales a tu lado, será mucho más fácil la trayectoria, pero siempre con mucho cuidado puesto que hay muchos obstáculos en tu camino que con paciencia podrás superar.

Escoge a tu equipo bien y sin prisas, esto es lo más importante, ya que todo es una cadena. Si se rompe esta cadena por tener a alguien que no debería estar, entonces todo se vendrá abajo.

Martín, este espacio es suyo por sí desea añadir alguna cosa más que no le haya preguntado.

En este mundo, hay que acordarse de que muchos de los proyectos que se comienzan nunca se terminan, mayormente por falta de dinero o problema con los actores que no quieren continuar con el rodaje. Luego, aunque se termine la película, es importante tener en mente alguna distribuidora, para que la película no termine olvidada en un cajón y no la vea nadie. Hay que hacer los deberes. Antes de rodar la primera escena, tienes que tener todos los contratos legales con actores, localizaciones y equipo técnico firmado, y también tener la distribución en marcha. La financiación es de vital importancia para cualquier proyecto y si buscas inversores para tu película, ellos necesitan saber que su dinero está en buenas manos contigo para luego poder recuperar su inversión cuando se venda la película.

Muchísimas gracias Martín, por concederme esta entrevista, por su dedicación y entrega. Y mucha suerte en el estreno de esta nueva película.