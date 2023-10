Así se jugarán las Series de Campeonato en MLB

MEDIO TIEMPO

Las Grandes Ligas de béisbol ya tienen definidos a los cuatro equipos que lucharán a partir de este fin de semana por llegar a la Serie Mundial 2023 y alzar el título del Comisionado en el Clásico de Otoño a inicios de noviembre.

La Ronda Divisional resultó ser una fase con grandes sorpresas, ya que quedaron eliminados tres favoritos que habían sumado más de 100 triunfos en la temporada regular: Atlanta Braves, Los Ángeles Dodgers y Baltimore Orioles.

Primero, los Texas Rangers barrieron a los Orioles en el joven circuito, posteriormente Arizona rompió las quinielas al hacer lo mismo con la poderosa novena angelina, y finalmente Philadelphia fue la última parada de los Bravos, considerados por la mayoría como el equipo con mejor arsenal de Las Mayores.

¿Cómo se jugarán las Series de Campeonato en las Grandes Ligas?

Luego de estas resoluciones llega el momento de luchar por ser el mejor de las respectivas ligas. En el viejo circuito el enfrentamiento al mejor en cuatro de siete posibles será entre los Phillies y los Diamondbacks, con ventaja de la localía para los primeros, al ser preclasificado como mejor comodín.

Mientras tanto, en la Americana será un choque de pronóstico reservado entre dos franquicias del mismo estado, ya que los Texas Rangers, con sede en Arlington, se enfrentan a sus ‘vecinos’, los Houston Astros, actuales monarcas de la MLB.

¿Cuándo se jugarán estas series?

Los fanáticos tendrán que esperar algunos días para ver estos grandes enfrentamientos en las Grandes Ligas. En el joven circuito, Rangers visitará el Minute Maid Park de los Astros a partir del próximo domingo a las 18:08 horas.

