La UEFA aplaza todos los partidos en Israel

La UEFA anunció este domingo que aplaza “todos los partidos programados en Israel para las próximas dos semanas en vista de la actual situación de seguridad”, con motivo del enfrentamiento bélico desatado en las últimas horas.

“A la luz de la actual situación de seguridad en Israel, la UEFA ha decidido aplazar todos los partidos programados en Israel en las próximas dos semanas. Las nuevas fechas se confirmarán a su debido tiempo”, indicó en un comunicado oficial.

Así, los partidos aplazados son el perteneciente a la fase de clasificación para el Europeo 2024, Israel-Suiza del día 12 de octubre; el Israel-España Sub-21 del mismo día, clasificatorio para la EURO 2025, así como el Israel-Alemania del día 17. Por otro lado, suspende también el mini torneo Sub-21, del 11 al 17 de octubre, entre Israel, Bélgica, Gibraltar y Gales.

