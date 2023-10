Bitácora de futuro: La Unidad de Dios Todopoderoso

Por Bayardo Quinto Núñez

En determinada ocasión un amigo dedicado a la Ciencia-científico-me exteriorizó que había visto un programa de televisión y en muchas ocasiones ha leído ciertos libros y conversado con amigos de la existencia del hombre, de lo que establecen los libros de historia acerca de este tipo de temas. Y que estaba un poco confuso. Entonces, yo le hice una pregunta: ¿Usted cree, en Dios, Jesús? Me respondió, si creo. Entonces, si usted cree debería de creer en la Creación Divina Creada por Dios, le respondí. Incluso, estos temas suelen ser muy delicados para ciertos, pero para otros no. Pero, cuando están encajados sustentados en la Biblia todo es. Pero, desafortunadamente en este planeta habemos millones de inconformes, incomprensivos, mal intencionados, egoístas, envidiosos, que indisponen, de todo hay, al igual como muy buenas personas. El asunto es que, nunca se queda bien hagas buenas o malas obras, somos inconformistas, pero eso se aparta, sigamos la corriente de este mundo ahora, mañana es otro afán. Lo bonito es ir comprendiendo sin sofismas.

Entonces, en el buen uso de la exégesis como arte de la interpretación, es la noble necesidad de encontrar el sentido de los textos escriturados, cuales quiera que estos sean. Esa es la intención. Pero, si se lleva otro (s) objetivos sería un pecado no bien visto por Él.

Mundialmente existe un gran dilema en torno a la Biblia. Los protestantes pertenecientes a sectas religiosas, dicen esta es nuestra Biblia, y los Católicos dicen esta es nuestra Biblia. En este sentido, hay que estar claro, que, ni esas sectas religiosas o la religión católica son los dueños del mejor libro de todos los tiempos, porque ninguno de ellos los escribió. Quien la escribió en sus diversas manifestaciones y tiempos fue Dios, escogiendo a determinadas personas de la época para hacerlo, en inspiración del Espíritu Santo.

Así que, no hay que ser arrebatador, eso Dios no lo ve con buenos ojos.

La unidad de Dios es única, como creador de todas las cosas, creó los Cielos y la Tierra, todo ser viviente, todo lo existente en su época, y después de habernos regalado un paraíso y pecar a través de Adán y Eva, ahora nos dice: que hay que volverse del camino del mal, de las malas acciones y regresar al terreno que había dado Él. Ahora Dios a través de la Biblia nos habla diciéndonos: no disfruten de los manjares falsos presentado por el demonio en este mundo, eso es pecado, y si lo haces y no te arrepientes con fe y de corazón no serás salvo, ni gozarás del nuevo orden de cosas establecidas en la Biblia, el paraíso que vendrá, en su momento a través de la obra del juicio final. Considero, esta es la gran prueba de Él, así como se la hizo en el inicio a Adán y Eva, ahora la hace a toda la humanidad. Para ello hay que estar convencido. También, nos revela la Escritura: que, antes de Él no fue formado otro Dios, ni después de Él habrá otro. Pues, su palabra es verdadera. Él ya existía y tenía su propio habitad.

Asimismo, nos ilustra Dios que: nadie sea engañado con falsa filosofía por los seres humanos con los elementos del mundo, todo es en Cristo. Igual, los que obran por ignorancia, igual sus jefes sugiere se arrepientan para que sean borrados todos sus pecados.

Bien. Para lavar, limpiar todos los pecados, Dios ordena bautizarse invocando su nombre. Bien. Desde niños fuimos bautizados siendo no pecadores, entonces ahora que tenemos en la adultez y que tenemos uso de razón y hemos recorrido este mundo en parte o en todo, es oportuno aceptar ese bautismo que nos practicaron desde niños para lavar, limpiar los pecados en adultez.

Dios Todopoderoso ahora encarnado, esa es el agua pura de absolución, y cuando nos confesamos, oramos con fe, en paz y de buena fe pedimos se nos libre de pecados al Señor, ahí baja el Espíritu Santo para derramar su Espíritu y absolvernos también, todos esos rituales y a lo mejor otros, son sagrados no son mundanos y Dios los ve con buenos ojos ¿quien puede negar el Espíritu Santo para lavarte los pecados? considero que nadie y quien lo haga ese no es creyente, y esta en su derecho, pero que sea verdadero es otro asunto a saber. Claro, no es razonable estar pecando a cada rato, eso no agrada a Él, ni es razonable estar usando esa muletilla, y Dios me absolverá o estar diciendo, somos pecadores, esas muletas debemos despojarlas, porque sería estarse engañando, aunque nunca quedaremos “blanco como la nieve” siempre seremos estigmatizados por el fragor de la realidad que hemos ido pisando, pero eso por supuesto no es justificación

Por supuesto el Ministerio de la piedad de Dios es infinito, no niega nada, todo lo pone a la disposición para regocijo de la paz, el alma interna de cada quién y vivir en paz y Felicidad y esperar la obra del juicio. Pero no hay que abusar aprovechándose de su honorable verdad. Veamos este detalle: Tomás y Felipe dos apóstoles emplazaron, dudaron de Jesús y le preguntaron: Señor ¿cómo vamos a conocer el camino? muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús les respondió: yo soy el camino y la verdad, tanto tiempo llevan conmigo y no me conocen, y el que me ha visto a mi a visto al Padre, yo estoy en unión con el Padre, y sino crean por las obras.

En consecuencia, la Unicidad de Dios significa que es único e indivisible, aunque y se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad. Ahora está encarnada. Esta grandeza es una gran evidencia, que Dios es Jesucristo, y Jesucristo es Dios, es una sola sustancia, esencia, que desemboca en el Espíritu Santo. Esa es la gran unidad de Dios. No existe separación.

-Acerca de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pintor, Escritor y Músico Nicaragüense.