En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Nada fácil

El torneo avanza y después de nueve jornadas disputadas, los resultados obtenidos por el equipo de la franja simplemente confirman lo que todos sabíamos que no era otra cosa más que el equipo fue desmantelado y poco o nada reforzado.

Que el proyecto y las formas de Arce y quien haya estado atrás de él simplemente eran erróneas y pensadas más en odios y revanchas personales que en mejorar o aportar algo en beneficio de la escuadra camotera.

La derrota del viernes pasado frente a Pumas demostró que los jugadores realizan su mejor esfuerzo y que luchan con lo que tienen y que en la mayoría de las veces no va a alcanzar aunque no les queda de otra que no bajar los brazos.

Quedó claro también que los supuestos refuerzos que trajeron de última hora no son más que ‘complementos’ baratos que tampoco ayudarán al equipo a resolver ningún problema.

En el tema de la supuesta apelación en el TAS en Suiza temo decirles que no es más que tratar de taparle el ‘ojo al macho’ y tratar de no quedar peor de lo que ya quedaron ante la opinión pública no solo de Puebla sino del País.

Hasta para decir ‘burradas’ hay que empaparse y conocer como son los reglamentos y las formas para poder acudir a una instancia internacional, si no pueden con los que están aquí a la vuelta, imagínese usted al ‘Chompiras’ en Suiza con su medio español y nulo inglés tratando de meter una controversia en contra de la FMF.

De risa loca, pero aquí le voy a explicar a usted amigo lector el por qué todo lo que han manifestado los empleados-directivos del club no son más que una bola de deseos en el afán de no quedar tan mal ante la opinión pública la cual ya dio su veredicto catalogándolos como unos ineptos.

Mire usted estos dos artículos para que forme usted su criterio con respecto a lo que le comentó.

“Artículo 90: Los Afiliados a LA FEDERACIÓN, atentos a lo dispuesto por el Estatuto de FIFA en lo conducente, deberán presentar las reclamaciones que tengan con cualquiera de los órganos de la FEDERACIÓN, Asociaciones,

Clubes o cualquier Afiliado a ésta, ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias; el Afiliado que contravenga la presente disposición, podrá hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los

Reglamentos Nacionales o Internacionales respectivos.

Salvo lo previsto en el siguiente precepto, la resolución que emita la Comisión antes citada será definitiva y de inmediata ejecución por conducto de los órganos respectivos.

LA FEDERACIÓN tendrá la jurisdicción de disputas nacionales internas, es decir, disputas entre partes afiliadas a la misma. La FIFA tendrá la jurisdicción de disputas internacionales, es decir, disputas entre Clubes de distintas

Asociaciones o Confederaciones.

Por lo tanto, los Afiliados a LA FEDERACIÓN renuncian, en su carácter de Afiliados, a presentar una disputa ante los tribunales ordinarios, a no ser que la reglamentación de la FMF y FIFA lo prevean, y deberán someter cualquier diferencia a los órganos jurisdiccionales de la propia FEDERACIÓN o Confederaciones o de la FIFA, el Afiliado que contravenga la presente disposición, podrá hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los

Reglamentos Nacionales e Internacionales respectivos….

“Artículo 91:

El Afiliado, por disposición de la FIFA, podrá interponer recurso de apelación ante el TAS, con sede en Lausana, Suiza, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias jurisdiccionales de LA FEDERACIÓN. Dicho recurso deberá interponerse en un plazo de 21 días naturales tras la notificación de la decisión recurrida.

El TAS no se ocupa de recursos relacionados con:

a) Violaciones de las Reglas de Juego.

b) Suspensiones de hasta cuatro partidos o de menos de tres meses.

c) Decisiones contra las que quepa interponer un recurso de apelación ante un tribunal de arbitraje independiente y debidamente constituido, reconocido bajo la reglamentación de una Asociación o de una Confederación”.

Tendrían primero que agotar los recursos internos… ir ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias… luego, tendrían derecho a apelar ante el TAS.

¿Así o más claro?

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

