Anticipa AMLO oleada de renuncias en su gabinete

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se vienen una oleada de renuncias en su gabinete legal y ampliado ante el inminente arranque de los procesos de selección de candidatos a gobernadores en su movimiento.

Entre ellos, dijo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la secretaria del ramo, Hugo López-Gatell, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle quienes aspiran a buscar las postulaciones en la Ciudad de México y Veracruz, respectivamente.

En su conferencia, también fue tajante en cuanto a la pretensión de su prima Manuelita Obrador de obtener la candidatura para la gubernatura de Chiapas: “no, eso no”. Argumentó que no se debe meter la familia en esto y regresar a los tiempos de las lacras de la política del amiguisimo, el influyentismo, el nepotismo, aunque dijo que esto involucra otros cargos como las postulaciones para ser diputado o senador.

Para López Obrador, aunque en la convocatoria de Morena no se establece como requisitos la renuncia al cargo, dijo que en el caso de los funcionarios federales, si bien la ley no lo estipula, por cuestiones éticas y para garantizar la transparencia y que no se usen recursos públicos, deberán renunciar o pedir licencia.

Cuestionado sobre si ya López-Gatell le informó de sus pretensiones, comentó: “me dijo el doctor López Gatell. Ya va a despedirse. También agradecerles a todos. Imagínense lo que me han ayudado, todos, son buenos servidores públicos en momentos muy difíciles. En el caso de Hugo López-Gatell dando la cara, un profesional de primer orden. Un buen servidor público, pero no estoy buscando inclinar la balanza por nadie. El pueblo es mucha pieza”.

En el caso, de Nahle solo dijo que ya le envió una muestra de que se está produciendo gasolina y diésel en la refinería de Dos Bocas. “Ya está terminando y si ella tiene ese propósito adelante. Que le vaya muy bien, es de primera, una mujer con principios, honesta, trabajadora. Así todos, deben haber otros aspirantes a lo mismo en Veracruz, son iguales, no hay predilectos . Va a ser el pueblo. Yo para que me meto en esto si ya entregue el bastón de mando.”

Condenó el abuso en la propaganda en espectaculares, “Cometen un error los que piensan que los espectaculares y quitándoles en las fotos diez años, que con eso ya.

La gente está muy informada, muy consciente. Dejarle a la gente que resuelva y agradecerle a estos servidores que han ayudado mucho, ojalá les vaya muy bien.”

En su conferencia dijo que en el caso de su prima, no ha hablado con ella pero le mandó decir a través del director del IMSS, Zoé Robledo que no estaba de acuerdo que buscará la gubernatura.

-¿Ya tienen sustitutos?

-Si, porque siempre trabajamos en equipo. Hay muchas mujeres formadas, y hay quienes están muy contentos y quieren llegar al final.

En este contexto, destacó la relevancia de que Robledo decidiera no postularse para buscar la candidatura de Chiapas y mantenerse hasta el final al frente del IMSS y consolidar el sistema IMSS Bienestar para acompañarlo en la construcción de uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Esto forma parte de que se mantiene el compromiso de hacerlo antes de concluir el sexenio, refiriendo que ya se tiene garantizado el suministro de medicinas hasta finales de 2024. Subrayó que están por adquirirse las bodegas con un espacio de diez mil metros cuadrados para conformar la bodega central, para concentrar todas las medicinas que se requieran y cuando haya alguna necesidad en algún poblado, se le remita en menos de 24 horas.