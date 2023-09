Oposición critica a AMLO por no invitar a los poderes a ceremonia del 15

Staff/RG

Entrevista al Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ildefonso Guajardo Villarreal, con representantes de medios de comunicación, el jueves 14 de septiembre de 2023.

PREGUNTA.- ¿Qué opinión te merece el hecho de que el presidente de la República no invite a los Poderes Legislativo y Judicial al Grito de Independencia?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Me parece que refleja en toda su dimensión el presidente que tenemos, un presidente que no sabe distinguir entre la investidura de ser la cabeza del Poder Ejecutivo y del individuo que es Andrés Manuel López Obrador, pues que puede tener querencias y desquerencias u odios, pero que eso no lo puede reflejar en la investidura … del Estado Mexicano.

PREGUNTA.- ¿Sienta un mal precedente cuando esto se produce a un año de que él deje el poder?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- No solo es un mal precedente, o sea, rompe con una tradición mexicana de que en los grandes festejos. No, no, esta no es la fiesta de Andrés Manuel, ni es la fiesta de Morena, es la fiesta de todo un país que nos integra a todos.

O sea, el hecho de que una cuarta parte del electoral los haya llevado a la presidencia, porque si lo ves en función del total de los electores, fue una cuarta parte del electorado, eso no le da el derecho a excluir a los Poderes de la República de lo que es la celebración de la patria.

PREGUNTA.- Son dos mujeres en el Poder Legislativo que conforman las dos Cámaras y una mujer en el Poder Judicial, ¿tiene algo que ver esto con las mujeres?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Yo creo que tiene que ver más bien con sus filias y fobias, y que desafortunadamente claramente también en esta ocasión recae sobre una representatividad histórica, mujeres al frente de los órganos del Estado, del Legislativo y del Judicial.

Entonces pues además de ser un insulto a la representatividad de los Poderes, pues también tiene un sesgo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, y en este caso pues lamentablemente tendría una lectura en ese sentido.

PREGUNTA.- ¿Se equivocó el presidente?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Pues se sigue equivocando, yo diría, y se sigue equivocando desde varios actos en donde ha tenido ese tipo de desplantes.

Recordemos el pasado 5 de febrero cuando dieron instrucciones de que alejaran de sus asientos respectivos a los representantes de los Poderes. Entonces creo que es un gran error.

PREGUNTA.- Decirles que son enemigos y eso.

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- De eso ya estamos obviamente saturados de escucharlo todas las mañanas, y creo que es definitivamente un sesgo que tenemos que estar alertas, porque está demostrando una intolerancia absoluta a lo que es la crítica democrática y ese reflejo no son buenas noticias para el país, menos cuando estamos ya en los términos de un proceso de transición del poder.

PREGUNTA.- Pareciera que ya perdió el control de sus emociones el presidente, porque la senadora Ana Lilia Rivera es de su partido, se lleva bien con el Poder Legislativo, en el caso de que es oposición en Cámara, pero en el Senado es su correligionaria.

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Sí, pero en este caso la presidenta del Congreso, la presidenta del Congreso es la diputada Marcela Guerra y es la que recibe la invitación para, también se puede invitar a la presidenta del Senado, pero eso no tiene que ver con que sea de su partido o no, tiene que ver con la rabieta de tratar de suprimir o de reprimir el balance de Poderes y la representación en el Estado mexicano.

PREGUNTA.- La categoría 1 se recupera ¿dicen que viene …?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Pues vamos a ver, porque hasta ahorita nada más he escuchado rumores, no he visto en blanco y negro cuál es la resolución final. Ojalá y se recupere, por el bien.

PREGUNTA.- Ya le entregaron de hecho… a México.

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- ¿Y ya tenemos disponibilidad de los términos? Eso es lo que no nos han compartido.

Entonces hay que ver que ojalá se recupere porque eso es por bien de la economía del país y por bien de las líneas aéreas que ahora van a tener que cargar con la competencia desleal de la línea aérea administrada por el gobierno de México.

PREGUNTA.- ¿Pero esto es para echar los cohetes al aire?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- No tanto echar los cohetes al aire, hay que ver los términos en las que se recupera y ojalá sea en los términos plenos, porque eso es muy importante, pero hay que mantenerla, como todo, o sean, hay que recuperarla y hay que mantenerlo.

PREGUNTA.- ¿Ese es el reto?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Sin duda, y por otra parte, pues ver en qué va a terminar esta insistencia en querer jugar a los avioncitos y hacerle la vida imposible al aeropuerto de la Ciudad de México, con tal de justificar la inversión que se hizo en el aeropuerto Felipe Ángeles.

PREGUNTA.- Y también las condiciones de la competencia, con las líneas aéreas de Estados Unidos, porque aquí apunta a que los beneficiados son las aerolíneas estadounidenses.

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Bueno, sin la categoría 1, pues lamentablemente las perjudicadas eran las líneas nacionales. Ya al menos la recuperación les permite la posibilidad de estar atendiendo el servicio nacional de una manera más competitiva.

Pero lo más importante es que las condiciones del mercado se respeten y que cualquier línea como la que acaban de crear, pisoteando la Ley de Competencia Económica, pues ojalá y no repita la historia de siempre.

Ustedes recordarán que cuando el gobierno se mete a administrar líneas áreas, lo único que pasa es que les cuesta a los contribuyentes usen o no usen los aviones.

PREGUNTA.- ¿Y las quiebran?

-DIP. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Así es.

Muchas gracias.