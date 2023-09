USA Basketball avanza a las semifinales del Mundial de Baloncesto: Las claves del triunfo sobe Italia

AS MÉXICO

Dos de los cuatro semifinalistas del Mundial de Baloncesto FIBA 2023 han quedado definidos. Primero, Serbia venció a Lituania y ahora Estados Unidos superó 100-63 a Italia en el duelo de cuartos de final celebrado en la Mall of Asia Arena de Filipinas para quedar entre los mejores equipos de la competencia internacional.

Los serbios enfrentarán al ganador del Canadá-Eslovenia, mientras que USA Basketball deberá jugar contra el triunfador del duelo entre Alemania y Letonia. El siguiente partido será el viernes 8 de septiembre y el horario aún está por ser definido.

Aquí están las claves del triunfo del ‘Dream Team’ sobre Italia que los pone en las semifinales del Mundial de Baloncesto 2023.

Triples estadounidenses para marcar distancia

El partido comenzó cerrado, con Italia tomando lo que Estados Unidos le dejaba hacer en las rotaciones defensivas, pero la diferencia en el marcador comenzó a ser más amplia a finales del primer cuarto con triples de Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram y Austin Reaves. USA Basketball acabó el partido con un acierto del 47 por ciento en tiros de larga distancia (17/36); en contra parte, Gli Azzurri no estuvieron finos en los tiros de tres puntos puesto que firmaron un 7/38 de campo. Haliburton fue el mejor desde más atrás de los 6.75 metros al acertar seis de los ochos tiros que lanzó.

Austin Reaves cellies never get old. ❄️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/fH2joy34v3

