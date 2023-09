Bitácora de futuro: Nuevo bebé en la cultura nicaragüense: Alma de poeta (Poesía Reunida)

Por Bayardo Quinto Núñez

Fui invitado por la Presidenta, poheta Eunice Lacayo Rocha para participar como escritor en la obra literaria ALMA DE POETA (Poesía Reunida) con una obra Pohética. Antes, de todo, muchísimas gracias a la presidenta aludida y cuerpo colegiado y miembros todos, por invitarme y confiar en mi.

La obra fue recientemente publicada y presentada el 11 de julio en el Palacio de las Culturas Managua Nicaragua por La Federación Cultural Plumas y Letras de Curumaní con sede en Nicaragua, en ella se lució presentando un ramillete de pohetas, donde prevalece el nacimiento de la nueva voz de la pohesía Nicaragüense trasplantada en la savia de 75 pohetas y 6 invitados especiales.

El notable merito de semejante obra literaria ALMA DE POETA (Poesía Reunida) resalta el sabor diverso de la pluma, tintero y papel como unicidad de futuro y hace una de las obras mas originales preñada y nacida desde las entrañas del pueblo. Es una sustancia Pohética diáfana en gran parte de la vida diaria, o hacía la vida de futuro.

Con esta obra literaria, no es necesario tener una montaña de libros, pues, cada obra pohética es una enzima digestiva habla, discurre, orienta y se pone hasta disgustada ante los nepentes cotidianos, como notable Pohesía trepadora, carnosa para disolver los insectos que pretenden (an) caer. Asimismo cada verso-línea- saca y entresaca el alma del autor para decirle a la realidad cuán añora la vida y los senderos del orden, la paz, tranquilidad social, del alma como eje motor de futuro.

Estamos con dicha obra Nicaragüense en un juglar de palabras certeras de futuro, que van verso a verso en noble fila india en enjambres borrascosos y no, en rebaños y en brillantes vías lácteas y terrenales de palabras que van más allá al descodificarles sus elementos sinceros.

Incluso, en este pohemario se recoge humildemente una hermosa tradición literaria, para corroborar sintagmas proposicionales, con una maravillosa gama de significados llenos de terneza, no hay subterfugio, ni reza lo sibilino, es pohesía ambiental nacida desde las entrañas del pueblo, ese es su alto contenido pohético maravilloso, obteniendo alta calidad en la cultura de las artes Nicaragüense.

-Algunos fragmentos de la obra literaria ALMA DE POETA (Poesía reunida)

MI HISTORIA ES AMÉRICA

Hablar de mi es contar las otras verdades.

Despojar del antifaz en la clausura del carnaval.

Verme al espejo, y encontrar en cada

doblez bajo los ojos almendrados de

mi rostro, algo que contar.

Es destapar la olla de presión con la

válvula reguladora de vapor sobre

la hornilla aún encendida, y ¡Puf..!

las letras salpican techo, paredes,

y caen en cámara lenta sobre el

teclado de mi laptop,

HE MUERTO

He muerto…

He muerto sin escuchar

el canto alegre del turpial.

He muerto sin ver caducar

el baile de las hojas del araguaney

caer en tierra,

y caminar por su alfombra amarilla.

He muerto corriendo,

y escuchando eco de mi voz

por Roraima.

*Fragmentos de la poheta Eunice Lacayo Rocha, Seudónimo literario (Anliz)-(Presidenta de la Federación Cultural Plumas y Letras de Curumaní)*

———————————————

EL JARDIN DE SOFÍA

En mi jardín de rosas

tengo una luz celestial

Es mi Dios.

Hay flores hermosas

entre ellas mi madre

la hermosa

entre claves mí padre

y yo, un chotito, acabado

de nacer.

…y además

tengo otra flor muy hermosa

cual hermosa mariposa

es Eunice

de luz por la mañana.

*Pohema completo por la Invitada especial, la niña Sofia Anyelik Artola Luquez (Nicaragüense)*

ESPERANZAS ENTERRADAS

Almas gemelas ¡Existen!

dónde está la mía,

mi mayor ilusión es mi mayor alegría.

El amor y la vida no son caminos rectos,

eso es lo sublime del amor,

y lo sublime del camino.

*Fragmento pohético por María Elena Rivas Jirón (Vice presidenta de la Federación Cultural Plumas y Letras de Curumaní)*

PERDIDA DE MEMORIA

I

Lentamente me acerco a un mundo extraño

donde no existe el odio, el rencor ni la venganza…

Experimento cambios en mi vida,

II

¡El mal se retira derrotado,

nada que hacer en mi estado!

Añoro tu compañía,

por tan solo un beso te amaría,

*Fragmentos por el poheta Poheta Ramón Loaisiga Gutiérrez.

EL HOMBRE CAMINA TRAS SUS VERSOS

Cobra el tiempo entre las memorias,

por las horas que yacen perdidas,

pero justifican su ir a todos a glorias,

si no se ajustan a sus acciones debidas.

*Fragmento por el poheta José de la Cruz Izaguirre Garache*

———————————————

HASTA HOY

I

Cada día soñaba que cambiaría,

mientras agonizaba la esperanza,

II

LIBERTAD

Lindas palomas en la cárcel están,

deseando cada día tener libertad.

*Fragmentos por la poheta Consuelo Mayorga Caballero*

EL GRITO DEL POHETA

Voz Pre Antigua. Habla el alma del sonido

letrístico milenario que, resguarda las

ilusiones, repicando definible grito,

confundido entre las raíces, víboras,

cascabeles que atentamente escuchan la

sacudida letrística, como hermosos alaridos

pohético, y escrituras haciendo señas de

paz, tranquilidad, ante delicada trápala,

que pretensiosamente quieren corroer el

bienestar, bordeando la intriga, y “soledad”,

que, sube lúgubre, contra el repudio de la

mentira, ante caminos y montañas, dejando

esas estelas espléndidas como noble grito

escritural del Poheta, que alumbra hacia el

futuro un hermoso lucero en el alma; esa

mecha es la noble esperanza de todos los

tiempos y la de Dios, y sus mejores hijos

quintuplicaran, no el dolor, sino el clarín de

la libertad ante indigna crueldad fomentada,

pero aplastada, por el grito del Poheta,

Escritor y, de las Artes; es una depreciación

ante el mundo, es su mejor oración…

*Pohema Completo por Bayardo Quinto Núñez, invitado especial*

————————————————-

*Acerca del autor Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Escritor, Pintor, Músico nicaragüense*