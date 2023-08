Niega José Antonio Martínez que detrás de sus aspiraciones esté la viuda de Miguel Barbosa 

Jorge Barrientos

El ex secretario de Salud, José Antonio Martínez García, aseguró que detrás de su aspiración a la gubernatura de Puebla no se encuentra la esposa del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta. María del Rosario Orozco Caballero, dado que ella apoya a Julio Huerta Gómez.

En conferencia de prensa, afirmó que su perfil es ciudadano y está alineado a los principios de la cuarta transformación, que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los 217 de Puebla.

Cuestionado sobre las versiones que apuntaron a que sus aspiraciones estaban respaldadas por el barbosismo, respondió que va a la contienda solo con su pensamiento y la intención de transformar la entidad.

Luego de que la semana pasada el exfuncionario anunciara sus aspiraciones por Casa Aguayo, bajo el slogan “Sanando Puebla”.

En ese contexto, destacó que, según INEGI, la entidad se ubica en el penúltimo lugar en los indicadores de bienestar de y la felicidad de la población, lo cual es un nicho de oportunidades para enarbolar propuestas ciudadanas al desarrollo en Puebla.