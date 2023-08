Ambientalistas denuncian deforestación

PRNewswire

Durante el mes en que se llevaron a cabo los Diálogos Amazónicos y la Cumbre Amazónica en Belém, capital del estado brasileño de Pará, donde autoridades y ambientalistas se reunieron para discutir el desarrollo sostenible de la región, investigadores han denunciado el “crecimiento absurdo” de nuevos ramales clandestinos de carreteras en la selva a lo largo de la carretera BR-319, en el sur de Amazonas.

Un sondeo realizado por el Observatorio de la BR-319 (OBR-319) encontró que en los municipios de Canutama, Humaitá, Manicoré y Tapauá, la red clandestina de ramales tiene una longitud de 5.092 kilómetros. Esto representa casi seis veces la longitud total de la BR-319, que conecta las capitales de los estados de Amazonas y Rondônia, Manaus y Porto Velho, respectivamente. Durante el periodo de 2016 a 2022, se ha observado un aumento del 68%, lo que equivale a 2.061 km adicionales de ramales en los cuatro municipios analizados.

“Se ha perdido una cantidad enorme de bosque en un período muy corto de tiempo”, declaró a Agência Brasil Thiago Marinho, uno de los responsables del mapeo. Destacó que la tasa de deforestación ha experimentado un crecimiento absurdo, con un alarmante aumento de la degradación. Además, señaló que ha habido una expansión absurda de ramales, tanto en volumen como en el breve lapso en el que aparecieron. “Esto demuestra que hay un proceso orquestado de destrucción forestal que, en cierto modo, no se detiene”, diagnosticó.

Llama la atención de los analistas el hecho de que la mayoría de los kilómetros de ramas se encuentran en los bosques públicos no designados (FPND). Son 2.803 km, es decir, más de la mitad de los 5.092 km. Los FPND son territorios que no tienen un destino asignado, lo que significa que no reciben programas de gestión forestal ni abarcan zonas protegidas por comunidades indígenas. Según el OBR-319, estos territorios son más vulnerables y sufren con más frecuencia el acaparamiento de tierras (ocupac

SOURCE Agência Brasil – Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC