Así quedaron los 16vos de Final de Leagues Cup: partidos y equipos

América, Pumas y Cruz Azul avanzaron a la siguiente ronda, mientras que Chivas resultó ser la gran decepción de la Fase de Grupos.

La Fase de Grupos de la Leagues Cup llegó a su fin y dentro del torneo organizado entre la Liga MX y la MLS se dieron varias sorpresas. Sin embargo, ninguna fue tan grande como el rotundo fracaso que protagonizaron las Chivas al quedar eliminados tras dos derrotas al hilo

¿Cómo le fue a los cuatro grandes? Pese a llegar al certamen como líder del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el Rebaño dirigido por Veljko Paunovic cayó de manera desastrosa ante el Cincinnati FC (1-3) y posteriormente no pudo obtener el resultado deseado frente al Sporting Kansas City (0-1). De esta manera, el cuadro rojiblanco fue el único de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano en no avanzar a la siguiente fase. América debutó en la Leagues Cup con una contundente victoria ante el Saint Louis City SC (0-4). No obstante, la escuadra azulcrema sufrió un revés ante el Columbus Crew (1-4) y tuvo que conformarse con avanzar como segundos de grupo. El cuadro de André Jardine disputará su pase a Octavos de Final con el Chicago Fire. Pese a tener un complicado inicio de torneo con un empate ante el CF Montreal (2-2, 4-2 penales), los Pumas lograron mostrar garra y pasión para superar al D.C. United (3-0) y quedarse con la cima del Grupo Este 2. El cuadro del Pedregal se medirá en la siguiente ronda ante el Querétaro.

Por su parte, Cruz Azul comenzó el torneo con una derrota de último minuto ante el Inter de Miami (2-1) gracias a un golazo de tiro libre, cortesía de Lionel Messi. La Máquina logró reponerse al vencer en penales al Atlanta United (1-1, 4-5 penales), no obstante, los dirigidos por Ricardo Ferretti tendrán una dura prueba en la siguiente fase en la forma del Charlotte FC. Poderío regio Cuando el panorama lució sumamente complicado para los equipos de la Liga MX, fueron las escuadras regiomontanas, Tigres y Rayados, quienes surgieron para “defender el honor” del futbol mexicano. En la siguiente fase, los actuales campeones de México visitarán Canadá en su cita ante los Vancouver Whitecaps, mientras que el Monterrey probará su suerte ante los siempre enredosos Portland Timbers.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi se quedaron con el Grupo Oeste 1, tras imponerse a los Portland Timbers (2-1) y San José Earthquakes (0-1). Mientras que los de Fernando Ortiz hicieron lo propio en el Oeste 2 con victorias ante Real Salt Lake City (0-3) y Seattle Sounders (2-4). ¿Quién será el rival de Messi? Del mismo modo, el Inter de Miami de Lionel Messi y Sergio Busquets, quienes terminaron líderes de su grupo tendrán una tarea complicada cuando disputen su pase a Octavos ante el Orlando City. Por su parte, habrá derbi de Nueva York en los Dieciseisavos de Final cuando los New York Red Bulls reciban a sus vecinos de ciudad: el New York City FC.

Cabe destacar que a partir de esta instancia se incorpora el Pachuca al ser el equipo que más puntos hizo en el año futbolístico en la Liga MX y los vigentes campeones de la MLS, el LAFC. Los Tuzos se medirán al Houston Dynamo de Héctor Herrera, mientras que el cuadro de Carlos Vela tendrá que hacerle frente a los Bravos de FC Juárez. Algunos conjuntos que también lograron poner en alto el prestigio de la Liga MX al ganar sus respectivos grupos fueron: León, Atlas y Mazatlán, quienes apuntarán a seguir avanzando en la Leagues Cup cuando tengan que enfrentarse al Real Salt Lake City, New England Revolution y FC Dallas. Finalmente, Columbus Crew recibirá al Minnesota United; FC Cincinnati apuntará a imponer su calidad ante el Nashville SC y por último Toluca le harán frente al Sporting Kansas City, quienes tampoco podrán contar con Alan Pulido para los Dieciseisavos de Final.

¿Cómo se jugarán los Dieciseisavos de Leagues Cup? LAFC vs. FC Juárez Mazatlán vs. FC Dallas Inter de Miami vs. Orlando City Pachuca vs. Houston Dynamo Atlas vs. New England Revolution Charlotte FC vs. Cruz Azul Club León vs. Real Salt Lake City New York Red Bulls vs. New York City FC Philadelphia Union vs. D.C. United Pumas vs. Querétaro Chicago Fire vs. América Columbus Crew vs. Minnesota United Monterrey vs, Portland Timbers Tigres vs. Vancouver Whitecaps Cincinnati FC vs Nashville SC Toluca vs. Sporting Kansas City