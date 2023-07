Pepe Chedraui, Alejandro Carvajal, Olivia Salomón, entre los posibles contendientes de la 4T en Puebla capital

DEBATE

Aunque fue diputado local y presidente del PRI municipal e, inclusive, actualmente tiene el control del Comité Directivo del tricolor en Puebla capital, Pepe Chedraui podría contender en la 4T por el ayuntamiento de Puebla, debido a que tiene respaldos importantes.

Pepe Chedraui está en precampaña, de manera paulatina ha incrementado su actividad política-mediática, también comienzan a aparecer sus bardas en zonas populares de la ciudad y, empero, no le faltan apoyos trascendentes. Habría dos formas para su eventual postulación por Morena y aliados: Una coalición PRI-4T o la postulación del lopezobradorismo.

Sí, los dirigentes estatales del PRI-PAN-PRD acaban de confirmar su intención de armar un frente opositor en la entidad, pero las candidaturas al gobierno estatal y municipios importantes, como Puebla capital, se definirán principalmente en la Ciudad de México, aunque Néstor Camarillo refunfuñe y patalee: Video: PRI, PAN y PRD firman compromiso del Frente Amplio por Puebla

Formalmente, Alejandro Armenta y Nacho Mier no impulsan a nadie para la alcaldía de Puebla, pero la política es de alianzas, grupos y el primero podría simpatizar con el diputado federal Alejandro Carvajal, mientras que el segundo iría con Iván Herrera, que hace pocos días salió en la foto del “frente” de supuestos morenistas que quieren cerrar las puertas a personajes como el propio Pepe Chedraui y/o José Luis Sánchez Solá, El Chelis : Diputados federales y locales de Morena-PT arman “frente” para quedarse con la candidatura a la alcaldía de Puebla.

RODRIGO ABDALA, NORA ESCAMILLA, ETC

Desde un principio, la titular de Economía, Olivia Salomón, fue una de las “corcholatas” femeninas al gobierno de Puebla y tiene el apoyo de un grupo político fuerte, cohesionado y que sin duda tendrá varias candidaturas en 2024. No obstante, su verdadera tirada no es el estado, sino la Angelópolis: Olivia Salomón deslinda a Morena de las campañas sexistas

Otro que dice que busca la gubernatura, pero cuya verdadera intención sería el ayuntamiento despacha como delegado de Bienestar y es sobrino del ex gobernador Manuel Bartlett Díaz, porque desde el fallecimiento del ex gobernador Luis Miguel Barbosa el activismo de Rodrigo Abdala aumentó notoriamente, pero él mismo sabe que todavía no le alcanza para la entidad: Levanta la mano Rodrigo Abdala para la gubernatura

La diputada local Norita Escamilla se ha autodestapado en varias ocasiones como la carta del PT y, también, se le menciona dentro del grupo estatal. Ganó su distrito en 2021, pese a un entorno muy desfavorable para el morenismo en la capital del estado, así que no debería descartársele de manera prematura, aunque su paso como diputada local haya sido GRIS, inexistente y, en muchas ocasiones, protagónico y hasta frívolo.

CHELÍS, FERNANDO MANZANILLA

Ahora que, si en el partido del presidente realmente quieren reobtener posibilidades fuertes de recuperar Puebla capital, la cuarta ciudad más poblada del país, tal vez deberían voltear a ver a José Luis Sánchez Solá, “El Chelis”, que desde el 2021 peleó por la postulación, aunque algunos morenistas le jugaron chuequísimo: Que la señora de la casa sepa que ella y sus hijos podrán regresar a su casa sin problemas en la noche: Chelís, 2da parte

Sánchez Solá no forma parte de ninguno de los grupos políticos de Puebla y es el único con fuerza social personal. Mantiene buena relación con la gente del senador Alejandro Armenta, pero él mismo ha procurado seguir alejado de componendas, complots e intrigas palaciegas que, hace dos años, no solamente desbarrancaron sus aspiraciones, sino que también le generaron problemas, persecuciones y un sinfín dolores de cabeza.

Otro personaje importante que casi seguramente contenderá por la 4T en el 2024 es el ex secretario de Gobernación estatal y actual mano derecha de Nacho Mier: Fernando Manzanilla Prieto, que desde el 2013 buscó la alcaldía de Puebla –en ese tiempo con las siglas del PAN-. Hoy buscaría ser el próximo presidente del Congreso local, para después ir por la Angelópolis y el gobierno estatal: Fernando Manzanilla: “Ni me apunto ni me borro para 2024”