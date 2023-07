Leagues Cup: Clasificación en Fase de Grupos; tablas de la primera jornada

SOY FÚTBOL

Este domingo 23 de julio terminó la primera jornada de la Leagues Cup, torneo donde se enfrentan clubes de la Liga MX ante los de la MLS; con balance positivo para los equipos de Estados Unidos y Canadá, quienes juegan de locales este certámen.

Cabe señalar que no todos lo equipos y todos los grupos tuvieron actividad en esta primera fecha del torneo, ya que los grupos están conformados sólo por tres equipos cada uno, por lo que cada club disputará dos partidos durante la fase de grupos.

Sin duda el partido más importante de este fin de semana en la Leagues Cup fue el que enfrentó a la Máquina Celeste de Cruz Azul y al Inter de Miami, en un partido donde debutó y marcó su primer gol en Estados Unidos el argentino Lionel Messi, quien provocó la derrota del equipo mexicano con una ‘joya’ de tiro libre.

Otro de los destacados encuentros de la primera fecha fue la victoria de la Fiera de Club León en tanda de penales que terminó 16-15, luego de empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios ante Whitecaps.

Cabe recordar que tras el empate en el tiempo reglamentario, se juega una tanda de penales donde los equipos se disputan otro punto extra del que ya garantizaron al igualar en los 90 minutos.

RESULTADOS DE LA JORNADA 1 DE LA LEAGUES CUP.

Cruz Azul 1 – 2 Inter Miami.

Orlando City 1 (5) – (4) 1 Houston Dynamo.

Austin FC 1 – 3 Mazatlán.

FC Dallas 2 (1) – (4) 2 Charlotte FC.

León 2 (16) – (15) 2 Whitecaps.

Montreal 2 (4) – (2) 2 Pumas.

New York RB 0 (4) – (2) 0 New England.

Philadelphia 3 – 1 Xolos.

Real Salt Lake 3 – 0 Seattle Sounders.

Timbers 2 – 0 SJ Earthquakes.

NYC FC 0 – 1 Atlas.

Cincinnati 3 (4) – (2) 3 Sporting KC.

Nashville SC 2 – 1 Colorado.

Puebla 0 – 4 Minnesota.

PARTIDOS DE LA JORNADA 2 DE LA LEAGUES CUP.

Inter Miami vs Atlanta United. (Martes 25)

Santos vs Dynamo Houston. (Martes 25)

Mazatlán FC vs FC Juárez. (Martes 25)

FC Dallas vs Necaxa. (Martes 25)

LA Galaxy vs Club León. (Martes 25)

Montreal vs DC United. (Miércoles 26)

Philadelphia vs Gallos de Querétaro. (Miércoles 26)

Atlético San Luis vs New England. (Miércoles 26)

NYC FC vs Toronto. (Miércoles 26)

Rayados vs Real Salt Lake. (Miércoles 26)

Tigres vs Timbers. (Miércoles 26)

Chivas vs Cincinnati. (Jueves 27)

Minnesota vs Chicago Fire. (Jueves 27)

Nashville SC vs Toluca. (Jueves 27)

América vs St. Louis City SC. (Jueves 27)