“No habrá impunidad” en el caso de la muerte de una menor por la falla de un elevador en el IMSS: AMLO

María Huerta

Al descartar “chivos expiatorios”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y se tiene que castigar a los responsables por la muerte de una niña de 6 años por falla del elevador en el Hospital General del IMSS, en Playa del Carmen.

“Muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad”, apuntó.

Asimismo, expuso que, de acuerdo al informe, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, “se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada, sin embargo; no lo arreglaron, tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse, entonces, cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla de dengue queda atrapada”.

Reiteró que se castigará a los responsables y se abrirá una investigación.