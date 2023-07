Sistema de Salud en Puebla, superior a la media nacional: Sergio Salomón Céspedes

RDS/STAFF

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El servicio de salud pública otorgado en Puebla está por arriba de la media nacional y el gobierno estatal sigue con los respectivos análisis para la posible aplicación del modelo IMSS- Bienestar, así como en la búsqueda de recursos federales para la detonación de proyectos en materia de salud, sentenció el gobernador Sergio Salomón.

El mandatario estatal puntualizó que, mediante la aplicación de este modelo, la federación se encargará del mantenimiento y reacondicionamiento de los hospitales públicos, el personal de los nosocomios se mantendrá, los médicos podrán gestionar su basificación y el gobierno de Puebla tendrá menor carga presupuestal por las compras consolidadas.

En conferencia de prensa, Sergio Salomón refirió que el análisis de este sistema incluye conocer las experiencias de otros estados y la identificación de las áreas de oportunidad, para mejorar el servicio de salud pública de Puebla.

“Desde la Secretaría de Salud, por parte de su servidor y de las diferentes áreas hemos estado pendientes, no es una batalla, no es una lucha, no en una resistencia, sí en un análisis para ver cómo seguimos mejorando el sistema de salud para las poblanas y poblanos y con ello entendiendo áreas de oportunidad”, dijo.