Randy Arozarena lleva el nombre de México en alto durante el Juego de Estrellas de MLB

¡Por fin llegó! El Juego de Estrellas de la Major League Baseball (MLB) ya está aquí y con ello llegan una serie de historias imperdibles aún por contar. Una de las principales, la presencia del beisbolista cubano-mexicano Randy Arozarena, quien fue votado como jugador titular por parte de la Liga Americana y estará representando a México en el emocionante duelo ante la Nacional.

Randy representando a México

El pelotero que brilló con la Selección Mexicana de Beisbol durante el pasado Clásico Mundial ha sido parte fundamental del desempeño de su equipo en la actual temporada. Randy Arozarena acumula 56 carreras, 88 hits, 16 home runs, 58 carreras impulsadas y 10 bases robadas, además de tener un promedio de .279.

Por su parte, los Tampa Bay Rays son líderes de la División Este de la Liga Americana, por encima de los Baltimore Orioles, Toronto Blue Jays, New York Yankees y Boston Red Sox. A la par de ser el equipo con el mejor récord de la Americana y la segunda mejor novena de toda la liga, sólo por detrás de los Atlanta Braves.

Del mismo modo, cabe destacar que Randy Arozarena participó en el Juego de Cuadrangulares el pasado lunes, donde a pesar de superar a figuras como Adolis García (Texas Rangers) y Luis Robert Moirán Jr (Chicago White Sox), el mexicano finalmente cayó en la Final ante el canadiense-dominicano Vladimir Guerrero Jr (Toronto Blue Jays), quién sumó 25.

Juego de Estrellas de MLB 2023

El MLB All-Star Game realizará su edición 93 en el T-Mobile Park de los Seattle Mariners en el estado de Washington, y a pesar de contar con lesiones de figuras importantes como Clayton Kershaw (Los Angeles Dodgers), Aaron Judge (New York Yankees), Mike Trout o Shohei Ohtani (LA Angels), apunta a ser una extraordinario partido con mucho sabor latino.

Los Atlanta Braves se erigieron como el equipo que más representantes tiene en el Juego de Estrellas con ocho peloteros. Detrás del conjunto de Georgia se encuentran los Texas Rangers y Los Angeles Dodgers con cinco selecciones cada uno. Por su parte, los Baltimore Orioles y Toronto Blue Jays aportarán cuatro jugadores, respectivamente.

Cabe destacar que para este año la MLB tuvo fases de votación. Con los aficionados teniendo la oportunidad de apoyar diariamente a sus jugadores favoritos (hasta cinco veces en 24 horas) y al terminar dicha fase los elementos con más votos obtuvieron de manera automática un lugar inicial en sus respectivas posiciones. Posteriormente, los dos mejores elementos de cada posición, tanto en la Liga Americana como en la Nacional, pasaron a una segunda ronda donde se determinó quienes serán los abridores (los fanáticos pudieron hacerse escuchar una vez por día).

Mientras que los lanzadores y reservas de ambos equipos fueron seleccionados por los propios jugadores en conjunto con el comisionado de la liga, formando de esta manera la lista final que fue publicada por Grandes Ligas el pasado 2 de julio.

¿Quiénes jugarán en el Juego de Estrellas?

Liga Americana:

Manager: Dusty Baker, Astros

Titulares:

C: Jonah Heim, Rangers

1B: Yandy Díaz, Rays

2B: Marcus Semien, Rangers

3B: Josh Jung, Rangers

SS: Corey Seager, Rangers

OF: Aaron Judge, Yankees (lesionado)

OF: Mike Trout, Angels (lesionado)

OF: Randy Arozarena, Rays

DH: Shohei Ohtani, Angels

Suplentes:

C Salvador Perez, Royals

C Adley Rutschman, Orioles

1B Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

2B Whit Merrifield, Blue Jays

SS Bo Bichette, Blue Jays

3B José Ramírez, Guardians

SS Wander Franco, Rays (reemplazará a Aaron Judge)

OF: Luis Robert Jr., White Sox

OF Austin Hays, Orioles

OF Adolis García, Rangers

OF Julio Rodríguez, Mariners (reemplazará a Yordan Alvarez)

OF Kyle Tucker, Astros (reemplazará a Mike Trout)

DH: Brent Rooker, Athletics

Lanzadores/Pitchers:

Shohei Ohtani, Angels (no estará disponible debido a una lesión en el dedo)

Gerrit Cole, Yankees

Luis Castillo, Mariners

Sonny Gray, Twins

Nathan Eovaldi, Rangers

Kevin Gausman, Blue Jays

Shane McClanahan, Rays (lesionado)

Framber Valdez, Astros

Michael Lorenzen, Tigers

Kenley Jansen, Red Sox

Emmanuel Clase, Guardians

Félix Bautista, Orioles

Yennier Cano, Orioles

George Kirby, Mariners (reemplaza a Shane McClanahan)

Liga Nacional:

Manager: Rob Thompson, Phillies

Titulares:

C: Sean Murphy, Braves

1B: Freddie Freeman, Dodgers

2B: Luis Arraez, Marlins

3B: Nolan Arenado, Cardinals

SS: Orlando Arcia, Braves

OF: Ronald Acuña Jr., Braves

OF: Mookie Betts, Dodgers

OF: Corbin Carroll, Diamondbacks

DH: J.D. Martinez, Dodgers

Suplentes:

C Will Smith, Dodgers

C Elias Díaz, Rockies

1B Matt Olson, Braves

1B Pete Alonso, Mets

2B Ozzie Albies, Braves

3B Austin Riley, Braves

SS Dansby Swanson, Cubs

OF Lourdes Gurriel Jr., Diamondbacks

OF Nick Castellanos, Phillies

OF Juan Soto, Padres

DH: Jorge Soler, Marlins

Lanzadores/Pitchers:

Zac Gallen, Diamondbacks

Spencer Strider, Braves

Bryce Elder, Braves

Justin Steele, Cubs

Mitch Keller, Pirates

Josiah Gray, Nationals

Clayton Kershaw, Dodgers (lesionado)

Marcus Stroman, Cubs

Alexis Díaz, Reds

Josh Hader, Padres

Devin Williams, Brewers

Camilo Doval, Giants

David Bednar, Pirates (reemplazará a Clayton Kershaw)