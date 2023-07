Óscar Schwebel revela por qué la serie de OV7 fue cancelada

QUIÉN

Óscar Schwebel, integrante de OV7 , aclaró de una vez por todas los motivos por los que la serie sobre la historia de la agrupación pop fue cancelada. Luego de que su compañero de grupo, Ari Borovoy , informara que el proyecto estaba detenido y no se realizaría, Óscar se encontró con algunos reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México y puso fin a las especulaciones sobre el tema.

¿Por qué la serie de OV7 fue cancelada?

“La verdad es que todo se sintetiza a que no hubo ninguna plataforma interesada, en un principio estábamos en una plataforma bastante grande, esa plataforma fue adquirida por unos dueños nuevos y como son las cosas, salimos de esa plataforma y a la hora de ofrecer la bioserie a otras plataformas, simple y sencillamente no hubo interés”, explicó al respecto. Además, Schwebel aclaró que la actriz y empresaria Eva Longoria no estaba detrás de la bioserie sobre el grupo mexicano. “Era una empresa del señor Pepe Bastón, pero Eva no tuvo nada qué ver. Creo que hubiera sido padrísimo contar la historia, incluso en la primera plataforma en la que estábamos, ya estaba el proceso de casting, imagínate”, explicó.

Ari Borovoy anunció que la serie de OV7 ya no se haría

Por otra parte, el artista externó su apoyo y cariño por su compañera M’Balia , quien recientemente se casó con su pareja Alex Tinajero , un hombre trans. “Cien por ciento, nuestro apoyo a la comunidad, sin esa comunidad OV7 no existiría, Ale es nuestra adoración, es un chico increíble que la trata como reina y a nosotros nos llena de orgullo ver como la trata, y si la trata bien, eso es lo importante”, concluyó. Ari Borovoy fue el primero en anunciar que la serie de OV7 ya no se haría, a pesar de que el resto del grupo estaba feliz con la producción. “Hasta donde supe la semana pasada es que ya no hay serie de OV7, pero no tengo mucha información, Oscar es la cabeza de esa bioserie, así es que él es el que les puede platicar más”, declaró el empresario.