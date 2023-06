Paola Angon continúa beneficiando al campo cholulteca, ahora con la entrega de ovinos

Staff/RG

-El Gobierno de Paola Angon entrega 48 paquetes de ejemplares ovinos, para que las y los cholultecas tengan la oportunidad de contar con otro ingreso y mejorar su economía familiar.

San Pedro Cholula, Puebla.- El Gobierno que encabeza la Presidenta Municipal Paola Angon continúa respaldando las actividades del campo cholulteca y la producción pecuaria, con la entrega este lunes 26 de junio de 40 paquetes de dos vientres ovinos cada uno, así como 8 paquetes de un macho semental, para igual número de personas, con lo que a través de la Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible brinda más y mejores oportunidades para los ganaderos y familias de las juntas auxiliares y cabecera municipal.

A través de la ganadería traspatio, el Gobierno de Cholula busca impulsar la economía de las y los cholultecas con la entrega de vientres y sementales ovinos con los que se mejorarán los ejemplares de cría para continuar o emprender un negocio, beneficiando a 48 familias de las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan, Manantiales, Santa Bárbara Almoloya, San Matías Cocoyotla, San Sebastián Tepalcaltepec, San Juan Tlautla, San Francisco Cuapan, San Gregorio Zacapechpan, San Cosme Texintla y de la cabecera municipal de San Pedro Cholula.

“Lo que hoy queremos es entregar estos paquetes de apoyo en ejemplares ovinos para que ustedes tengan la oportunidad de generar otra fuente de ingreso para el futuro, que les permita generar más producción y empleo, y que también tengan un sustento alimentario en su hogar. Impulsamos la actividad ganadera para que no se pierda, les pido que sigamos trabajando juntos y nos permitan darle ese acompañamiento necesario para que realmente se vea el beneficio, me daré a la tarea con el secretario y regidores que me quieran acompañar, de visitarlos y ver cómo se está dando este beneficio, darle seguimiento a este apoyo”, indicó a los cholultecas beneficiados la Presidenta Municipal, Paola Angon.

En esta entrega estuvieron presentes el secretario de la Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, Javier Escobedo, así como el Director, Víctor Tejeda; los regidores Fabiola Torres; Sandra Hernández Romano y Cuauhtémoc Betanzos.

Con estas acciones el Gobierno de San Pedro Cholula -que encabeza la Presidenta Municipal Paola Angon- continúa brindando oportunidades a las y los cholultecas que más lo necesitan, impulsando el desarrollo de la actividad ganadera de traspatio, lo que a su vez permite a las familias tener otra fuente de ingreso para mejorar su economía.