Una invasión, proyecto de SCJN sobre ‘Plan B’: AMLO

ARISTEGUI NOTICIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proyecto es de forma y ‘ni siquiera va al fondo’, mientras dijo que busca ‘corregir la plana’ al Poder Legislativo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es una “invasión” el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, que busca invalidar la segunda parte de las reformas electorales, conocidas como “Plan B” electoral,

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo; le van a corregir la plana”, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario argumentó que el proyecto que se presentará “ni siquiera va al fondo, se queda en la forma”

“Están argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el congreso no quiso ni siquiera participar en nada, por eso van a anular la ley electoral”, sentenció.

Esta semana se dio a conocer que el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, propondrá este jueves al Pleno invalidar la segunda parte de dichas reformas electorales, conocidas como “Plan B” electoral, por considerar que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo para su aprobación.

Con un argumento similar, la Suprema Corte invalidó la primera parte del “Plan B” en mayo porque la mayoría en el Congreso, liderada por el partido del presidente y sus aliados, violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.