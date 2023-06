Saxofonista María Elena Ríos detalla ‘modus operandi’ de Tenoch Huerta

Quién

La saxofonista oaxaqueña señaló a Tenoch Huerta de abuso sexual, sin embargo, hasta ahora dio detalles de sus acusaciones.

En un extenso comunicado, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, que hace unos días señaló a Tenoch Huerta como agresor sexual, detalló la forma en la que el actor habría llevado a cabo abusos psicológicos y sexuales hacia ella.

María Elena Ríos denuncia los abusos de Tenoch Huerta

Esto sucede luego de que Tenoch Huerta publicara un comunicado en donde se defiende de las acusaciones de María Elena y dejara claro que desde hace algunos meses contrató a un equipo legal para tomar las acciones correspondientes para proteger su reputación.

En su comunicado, la saxofonista señala a al actor de Black Panther: Wakanda Forever de victimizarse y ejercer un patrón de abuso emocional conocido como “Gaslighting”, en la que la víctima es manipulada hasta hacerla dudar de su propia percepción y juicio.

“Tenoch para victimizarse y confundirme, ejerció y sigue ejerciendo sobre mí Gaslighting (un patrón de abuso emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria) y Pity Play (actitud que utiliza la persona maltratadora para distorsionar la verdadera historia y mostrarse como la parte dañada y así culpabilizar a la otra parte), en donde surgió el efecto de “el mono volador”, término utilizado en psicología para referirse a quien ayuda al agresor a atacar a la víctima y hacerla sentir culpable”, aseguró.

Además de esto, Ríos explica que Huerta habría llevado a cabo un delito conocido como stealthing en el que el agresor se quita el condón sin avisar.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste:

• Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa.

• En México la violencia que ejerces aún no se legisla.

Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 16, 2023

María Elena Ríos detalla ‘modus operandi’ de Tenoch Huerta

“Los actos consensuados en un inicio no determinan que sigan siéndolo todo el tiempo porque quitarse el condón sin avisar, ES UN DELITO de agresión sexual y en inglés se conoce como stealthing”, señala.

Sin mencionar nombres, en otro extracto de su comunicado, María Elena agrega el testimonio de más mujeres que habrían sido violentadas por el actor siguiendo aparentemente un patrón.

“Desafortunadamente es un Modus Operandi que Tenoch ejerce de manera normal desde hace años y que consiste en:

Buscar mujeres vulnerables emocionalmente.

Hacerlas sentir admiradas y enamorarlas.

Ganarse su confianza.

Utilizarlas como trofeo sexual.

‘Desaparecer’ de forma abrupta y buscarlas únicamente para tener relaciones sexuales de forma ocasional”, agregó.

María Elena Ríos reconoció que se enamoró del actor, además de que detalló cómo inició su relación sentimental.

“Conocí personalmente a Tenoch en diciembre de 2021 en un foro de “El Primer Festival Prieto”, pero no fue hasta el 30 de marzo de 2022 cuando durante un viaje a Felipe Carrillo Puerto para un encuentro de colectivos pro derechos humanos viajamos junto con otros compañeros en representación de Poder Prieto. El me cortejó constantemente y en efecto, de eso son testigos sus amigos de Poder Prieto pero no son testigos del trato íntimo que tuve con él”, agregó.

“Durante toda esa semana, creí en todas las cosas bonitas que me decía y caí. Yo me enamoré y no me da vergüenza porque cada quien da lo que posee”, aseguró.

“El comunicado que Tenoch emitió pretende hacerme ver como una mujer despechada. A mí me costó mucho trabajo asimilar y procesar todas estas emociones pero esto no significa lo que él quiere dar a entender”, finalizó.