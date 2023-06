3 de cada 5 niños que juegan videojuegos en línea han sufrido de bullying

Staff/RG

Para una buena parte de la población infantil, los videojuegos no son solo entretenimiento, sino que también significan un recurso importante para su desarrollo social, y regulación emocional y de exploración. Sin embargo, las virtudes que pueden estar asociadas a los videojuegos pueden de pronto ser censuradas por los riesgos que conlleva no tener las herramientas para una supervisión adecuada. De acuerdo con Ditch the Label, una organización sin ánimo de lucro contra el acoso en el Reino Unido, 3 de cada 5 niños que juegan videojuegos en línea han sufrido bullying.

Ante ello, Fernando del Corral creó Gabu, una plataforma en línea para niños de 6 a 13 años donde juegan Roblox, Minecraft y Fortnite bajo la supervisión constante de adultos.

“Gabu crea espacios seguros dentro de los juegos más populares como Roblox, Minecraft y Fortnite al contar con servidores privados dentro de los juegos. Adicionalmente, las interacciones están supervisadas para asegurarse que estas se mantengan sanas y los usuarios aprendan a cómo convivir en línea. Buscamos que los videojuegos puedan ser disfrutados mediante una comunidad donde sólo niños y niñas verificados entran a convivir”, comenta Fernando Corral, CEO y Cofundador de Gabu.

De acuerdo con Corral, muchas mamás y papás están conscientes de ciertos riesgos en línea, como pueden ser las redes sociales, sin embargo, hay una gran cantidad que no sabe que los videojuegos en línea son también una red social donde más de 3000 millones de usuarios anónimos conviven todos los meses en más de 1 millón de juegos.

Al ver resultados positivos, el equipo vió que valía la pena, mediante un estudio científico, comprobar los efectos que se tienen cuando los niños juegan en la plataforma de Gabu. Por ello, Gabu creará su comité científico, integrado por los expertos Santiago Castiello de Obeso, PhD de Oxford, y el Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia, Adrián Rodriguez quienes también realizarán estudios para conocer el impacto positivo de iniciativas como esta.

“Los estudios que llevará a cabo Gabu mediante el soporte del comité científico tienen como objetivo evaluar los efectos psicológicos de los videojuegos en línea al jugarse de forma segura y supervisada. Los resultados se utilizarán para mejorar aún más la plataforma Gabu y promover el uso responsable de los videojuegos entre los jugadores de 6 a 13 años”, afirmó Corral.

“Dotar a los cuidadores de caminos para acompañar a los niños en esta parte de su vida se ha convertido en una prioridad para salvaguardar su salud mental”, menciona Adrián Rodríguez, que además de ser Paidopsiquiatra es médico adscrito al servicio de psiquiatría infantil y adolescente de CRIT Neza. En tanto, para Santiago Castello, quien recientemente acaba de mudarse de Oxford a Yale para continuar con sus estudios de post-doctorado, los videojuegos serán una parte fundamental del desarrollo de los ciudadanos del futuro.

Para Corral, como papá y gamer el hecho de contribuir a resolver el tema de la toxicidad en los videojuegos en línea y la posibilidad de hacer lo más productivo posible el tiempo de videojuegos es algo que puede tener un impacto positivo a nivel global. “El comité científico será una parte vital para lograr nuestra misión”.

Acerca de

Gabu es una plataforma para que niños y niñas puedan divertirse e interactuar de forma segura mientras juegan en línea. Las interacciones entre niños y las personas con las que juegan, son supervisadas para asegurarse que se mantengan sanas y los usuarios aprendan a cómo convivir en línea. Para más información entre a https://playgabu.com/