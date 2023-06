¡Tres no son suficientes! Taylor Swift anuncia un concierto más en México

EXCELSIOR

Hace apenas una semana se dio a conocer que por primera vez Taylor Swift visitará México. Hasta ese momento se habían anunciado solo tres fechas en el Foro Sol y aunque la preventa comenzará este martes 13 de junio, hoy se informó que la cantante añadió un día más.

Por medio de la cuenta Taylor Nation y la de Ocesa Pop se reveló que Taylor Swift se presentará un día más en México, por lo que la nueva fecha es el 27 de agosto.

En la publicación se informó que también se añadieron nuevas fechas en Brasil, por lo que el 19 de noviembre la cantante dará un segundo show en Río de Janeiro mientras que el 24 de noviembre se presentará por segunda vez ante sus fans de Sao Paulo.

Tras el anuncio, las fechas en las que se presentará Taylor Swift en México serán los próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto cuando los swifties mexicanos disfruten por primera vez en vivo las canciones que han llevado a los primeros lugares de popularidad a la cantante.

Hasta ahora no se ha revelado si para la nueva fecha habrá un registro para la preventa, ya que hay que recordar que Ticketmaster informó que quienes deseen tener acceso a la venta de las entradas para los conciertos de Taylor Swift en México debían ingresar su correo electrónico a una base de datos.

Con esto la empresa enviará los accesos a la preventa, sin embargo, se especificó que no todos los que se hayan registrado recibirán un correo con el acceso a la preventa.

