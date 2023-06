Carmen Becerra platica sobre Irasema, su personaje en la telenovela “Tierra de Esperanza”

Dicho melodrama se estrena este lunes 12 de junio a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

La reconocida actriz Carmen Becerra da vida a Irasema en la telenovela “Tierra de Esperanza” que se estrena este lunes 12 de junio a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de TelevisaUnisivion.

MD’: El nombre de la telenovela tiene mucho que ver con la situación actual, porque a todos los países del mundo nos hace falta tener una “Tierra de Esperanza”.

CB: Sí, qué buen título. Lo mismo digo que a todos los países del mundo nos hace falta una tierra de esperanza, totalmente.

Justamente estoy feliz de estar en este proyecto porque lo voy a arreglar a mi curriculum. Y además con un elencazo, con una historia, con una gran producción que de verdad es una belleza que de verdad estoy feliz de agregar este proyecto a mi trayectoria, porque te garantizo que va a ser de calidad, con un personaje hermoso, con unos compañeros increíbles, un elenco encabezado por Carolina Miranda y Andrés Palacios que son los protagonistas, una belleza de protagonistas y rodeados y encobijados por un elenco como Nuria Bages, Alejandro Tommasi, Sergio Goyri, Luis Roberto Guzmán, Mariana Seoane, Sofía Castro, Martha Julia quien es mi comadre y ya la adopté porque es mi compinche de maldades; vamos a hacer ahí una que otra y varias maldades.

MD’B : Das vida a Irasema quien se hace pasar por ama de llaves y es muy leal a Adriana.

CB: Entre antagónicas nos conocemos y nos olemos. Y sí, es una lealtad que le guarda Irasema a Adriana, porque además ella la salvó de un pasado que no se sabe (ríe), no se va a saber, está oculto en su secreto que nadie tiene por qué conocer en Puerto Bravo que es este lugar donde se desarrolla “Tierra de Esperanza” y por ello es una lealtad que le guarda a ella. Irasema en efecto es un ama de llaves que hace como que hace, pero no hace nada (ríe); es como un parásito que se alimenta y vive a través de lo que hace Adriana, le cubre las espaldas, es cómplice y le alcahuetea las maldades, le conoce todos los secretos a ella y a todos los de esta hacienda que se llama La Soledad que digamos que es la parte donde Irasema está y trabaja y que es de los personajes que hacen Luis Roberto Guzmán y Martha Julia. Ahí se cocinan muchas fechorías que van a ponerle muchas trabas a estos protagonistas que son Carolina Miranda y Andrés Palacios y a muchos otros personajes del pueblo también.

MD’B: ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Irasema?

CB: Las fortalezas son esa lealtad y esta información, porque la información siempre es poder, entonces ella guarda muchos secretos poderosos. También su sentido del humor, tiene un sentido del humor agrio y yo creo que también eso forma parte de una fortaleza. Sus debilidades son esa confianza en alguien que cree ella que también le tiene lealtad, es demasiado confiada en ese aspecto; a lo mejor el no haber crecido y tener cierta cultura para conocer ciertas cosas, el haber sido privada de cierta educación, también creo que es una debilidad de ella.

MD’B: ¿Va a ser traicionada en algún momento de la historia?

CB: No sé, yo creo que seguramente, no lo sé. Yo creo que hay una lealtad de parte de las dos hasta donde llega la supervivencia, o sea, primero yo, después yo y al último yo y así es la vida. Yo ubico a Adriana como una leona y a Irasema la ubico como una hiena de esas de caricatura. Pero bueno, de pronto los animales en la supervivencia son capaces de hacer todo lo que sea por sobrevivir.

MD’B: Este pasado que tienen Irasema y Adriana, ¿puede deberse a un amor o a alguna herencia, a alguna familiaridad?

CB: No, no, es un pasado turbio. Estas mujeres se dedicaban a la vida galante; ¡ay! Ya te lo estoy contando (ríe). Entonces en el pueblo nadie lo sabe porque ellas se hacen pasar por damas de la alta sociedad. Vienen de otro lugar y Adriana consigue casarse con alguien importante en la historia que va a ser fundamental para la vida de esta tierra de esperanza que es Puerto Bravo. Adriana tiene mucho poder en el pueblo, en su hacienda, es una mujer poderosa e influye mucho en las mujeres de Puerto Bravo; digamos que es una influencer de Puerto Bravo, porque las mujeres de ahí la admiran, la quieren y la tienen en un pedestal, pero no saben sus verdaderas intenciones.

MD’B: ¿En qué te pareces a Irasema?

CB: Nos parecemos en la lealtad, fíjate que yo sí soy una mujer leal. Yo creo que en el sentido del humor negro también. Me gusta reírme de los demás y de mí. Carmen tiene un sentido del humor e Irasema también se divierte mucho. También le gusta gozar, disfrutar, saborear de este mundo y cuando Carmen tiene la oportunidad de tener algún gusto, algún lujo, como en este caso Irasema lo tiene, también lo disfruto al máximo, porque la vida es hoy nada más.

MD’B: ¿En qué no se parecen?

CB: Ella es una villana y yo creo que muchas cosas no sería capaz yo de hacer. Pero la verdad, como tan humanas que somos como cualquier ser humano, de pronto no sabemos cuando tienes que sobrevivir o ahora sí que ver por ti, uno nunca sabe como buen animal, hasta dónde puedes ser capaz de llegar. Yo no me encuentro en una situación límite, Carmen nunca ha estado gracias a Dios en una situación límite y nunca he visto arriesgada mi vida, incluso la de mi entorno.

MD’B: ¿Te basaste en una persona de la vida real, que conoces, que hayas escuchado de ella, o de la historia del mundo, para dar crear a este personaje Irasema?

CB: Realmente lo fui descubriendo y lo fui ubicando poco más como de un lado animal, en una supervivencia. Es una mujer que ha sobrevivido y me imagino que aunque no he tenido mucho acercamiento, el vivir y crecer en un mundo como lo es el de la vida galante, la prostitución, no debe de ser fácil, es un trabajo complicado. Entonces me imagino esa niña en algún momento llegó a ese mundo para poder sobrevivir, para poder comer, para poder salir adelante y si yo la ubicara, ahí se maleó. Eso basta abrir una ventana para darnos cuenta de cuántas personas en este México estamos sobreviviendo día a día.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Tierra de Esperanza”?

CB: Porque está llena de vida, porque está llena de intriga, de pasión, de emociones fuertes, de romances, de unos lugares con una producción todo campirano, que realmente van a llegar a su casa y se van a salir de la rutina. Van a descubrir unos paisajes, una vida, en un pueblo ficticio y se van a desconectar de lo que es la vida cotidiana.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida?

CB: Espero que venga un proyecto igual de bonito como este. Espero que pueda de pronto compartirles algún otro proyecto como este, pero por lo pronto me enfoco a esto para no llenarme de otras cosas, para darme todo de mí a Irasema y a “Tierra de Esperanza”.

MD’B: ¿Algo más que quieras comentar?

CB: Invitar al público a que no se pierda “Tierra de Esperanza” y su estreno este lunes 12 de junio a las 9:30 de la noche, obviamente por “las estrellas”.