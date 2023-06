Henry Zakka platica de su personaje Alfonso Rivero en la telenovela “Pienso en ti”

Por Mino D’Blanc

Henry Zakka da vida a Alfonso Rivero en la exitosa telenovela “Pienso en ti”.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: Esta telenovela retrata las situaciones que todos conocemos o hemos escuchado del medio artístico, de los conciertos, de los cantantes, pero solamente la gente del gremio artístico lo vive.

HZ: Ciertamente, se platica mucho de esos temas, pero se platica como que en la cocina, ¿no?, como que siempre se sospecha. Aquí nosotros estamos haciendo todo lo posible a través de los textos de Ximena, quien es la autora, es realmente retratar lo que ocurre en un medio como éste, como el nuestro. Contar las verdades, contar las miserias, contar los triunfos, pero a base de qué y a cuesta de qué.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida tu personaje?

HZ: Yo estaba perfectamente preparado porque ya me habían contado algo de este personaje y lo único que les propuse al productor que es Carlos Bardasano y a Luis Manzo quien es el director, que ese personaje de Alfonso fuera un hombre completamente triste, con una historia loca, con un silencio, con una increíble historia que tiene que mantener en silencio por sus hijas y así llegó, les dije eso y ellos me lo aceptaron. Es un personaje triste, derrotado, a nivel de profesión como contador las cosas no le funcionaban.

MD’B: ¿En qué te pareces a Alfonso y en qué no te pareces?

HZ: Alfonso lo que único que tiene de mí y que yo lucho a diario por ello es ser buena gente como persona; esa es mi lucha diaria. Tratar de ser una persona auténtica, buen hombre, amable, educado siempre. En eso si nos parecemos; en lo demás, realmente no nos parecemos en nada, en nada.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Alfonso?

HZ: Actoralmente lo que me hizo recordar Alfonso es que las cosas en silencio también trabajan. No solamente se trabaja cuando se actúa; se trabaja también en silencio con la palabra, con la pausa, con la parte corporal, el cuerpo. Yo traté de llevar esto muy suave con el personaje de Alfonso, porque como decía anteriormente, toda la historia de ese hombre está encima de sus hombros y yo quería reflejar eso, quería confirmar eso.

MD’B: ¿Qué tanto cambia el arco dramático del personaje desde que inicia la telenovela hasta que termina?

HZ: Es un personaje lleno de sacrificios. Tiene problemas con el silencio y con el pasado que tiene que proteger porque le prometió eso a su esposa en ese momento. Entonces él vive con esos silencios, con esos sacrificios. Yo actoralmente como actor espero que haya llegado al público.

MD’B: ¿Esperaban este éxito?

HZ: Acabamos de grabar esta telenovela hace como un mes. Yo lo que deseo es que la gente entienda este trabajo de actor, no solamente mío, sino de todo el elenco, que hayamos transmitido cada uno en su personaje lo que quisimos comunicar a través de este trabajo, lo principal de la historia.

MD’B: ¿Qué le dirías a la gente que está pasando o que ha pasado lo que vive y ha vivido tu personaje?

HZ: Primero que entiendan su situación y la enfrenten. Ese deseo de ser algo y alguien en la parte aspiracional. El ser humano aspira ser alguien o algo y tiene que luchar permanentemente y tiene hacerlo en serio. No hay manera que alguien te derrote lo que aspiras en la vida. Si alguien quiere ser actor, actriz o quiere ser cantante, locutor, lo que sea, debe aspirar con ello a algo, respetarse y no permitir que nadie le falte al respeto. Yo creo que eso es lo que debe ser y debe hacer un ser humano.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta telenovela?

HZ: Porque es una telenovela muy entretenida, porque es una historia completamente distinta, con una historia de amor, con un ser humano como el personaje de Emilia que hace Dulce María quien aspira a ser alguien, aspira ser una cantante importante, se enamora, se casa; David Zepeda quien interpreta a José Ángel y quien un señor que está enamorado de ella, que ya tiene toda la fama del mundo; un padre triunfador demostrando lo que es ser un verdadero padre y que interpreta José Elías Moreno; Alexis Ayala quien es Federico, el villano. La gente tiene que ver esta telenovela por el elenco, porque la historia es buena y porque realmente queremos que nos vean y que nos apoyen. Yo creo que eso es fundamental.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida?

HZ: Estoy grabando con la productora Genoveva Martínez, “Esta historia me suena” en donde estoy haciendo una participación en la nueva temporada. Por ahí hay una conversación para una película, que todavía está muy débil y esperar, siempre esperar, porque somos una especia de Uber que donde te llaman tenemos que ir.