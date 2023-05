Menos del 50% de la población sexualmente activa utiliza condón durante sus relaciones

Staff/RG

De acuerdo con la Ensanut, sólo el 44.5% de los hombres y 30.8% de mujeres utilizaron el condón masculino como método anticonceptivo en su última relación sexual.

Trojan, la marca de condones triplemente testeados promueve una vida sexual segura, saludable y divertida.

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2023.- El condón es una herramienta efectiva y accesible que brinda una protección confiable contra las enfermedades de transmisión sexual y en favor de la planificación familiar evitando los embarazos no deseados, a pesar de esto, hoy en día algunas personas se niegan a utilizarlo basados en prejuicios como la pérdida de sensibilidad durante las relaciones sexuales.

En México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 reveló que menos del 50% de la población sexualmente activa utilizó condón durante su última relación sexual, tan sólo el 44.5% de los hombres y 30.8% de mujeres confirmaron haberlo usado, aunque la cifra es baja tuvo un aumento significativo a lo reportado en la ENSANUT 2012.

Las cifras revelan que aún hay mucho por hacer en cuánto a educación sexual, sobre todo en los adolescentes pues es crucial en la vida ya que tiene implicaciones para su futuro, como asumir nuevos roles y patrones de comportamiento que tendrán efectos en su salud sexual y reproductiva.

Por lo anterior y con base en la importancia de la educación sexual, Trojan, la marca de condones triplemente testeados comparte algunos datos que quizá no conocías acerca de la historia del condón:

En la mitología se habla del uso de vejiga de cabra por parte de Pasifae esposa del Rey Minos de Creta de quién se decía eyaculaba serpientes y escorpiones.

Las pinturas rupestres datan de los años 100-200 d.c. en Les Combarelles en Francia muestran registro de los primeros intentos de protección durante las relaciones sexuales.

El origen del nombre aún es discutido y se cree que el Rey Carlos II de Inglaterra encargó al Dr. Cundum o Condom la fabricación de fundas con tripa de oveja y otros tejidos animales.

La palabra condón fue adoptada ya que proviene del latín que significa receptáculo.

Se han utilizado diferentes materiales a lo largo de la historia, desde cuero, tejidos vegetales e incluso intestinos de animales.

En los años 1,500 que Gabriel Fallopius inventó una funda de lino a raíz de una epidemia de sífilis que se extendió por toda Europa que funcionó también para evitar el embarazo.

Fue hasta 1839, cuando se produjo un verdadero hito en la historia del condón masculino gracias a los avances en la industria del caucho, material que permitió su producción en masa, disponibilidad, así como mayor efectividad y comodidad en la protección contra enfermedades de transmisión sexual.

Desde 1900 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, casi todos los condones usados en Europa fueron importados de Alemania.

En 1920, Youngs Rubber Company, fundada por un empresario de 33 años llamado Merle Youngs, presentó su marca, TROJAN.

El uso de latex en el siglo XX marcó un punto de inflexión pues su elaboración era más sencilla, su uso más práctico y seguro así como accesible para todas las personas sexualmente activas.

“En cuanto a condones se refiere el avance tecnológico fue clave, el látex no sólo brindó mayor protección sino que ha permitido innovar en cuánto a formas, texturas e incluso sensaciones, en Trojan recientemente presentamos nuestra versión Texturizado Anillado que busca incrementar la estimulación a través de los anillos de textura presentes a lo largo de todo el condón.” agregó Rodolfo Rodríguez Sexual Health Manager de Trojan México.

Es crucial reconocer la importancia de este dispositivo pues no sólo han desempeñado un papel esencial en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, sino que continúa siendo el mejor método de barrera y herramienta efectiva en la prevención de embarazos no deseados y en el empoderamiento de las personas al brindarles control sobre su salud y bienestar sexual.

“Si bien todavía existen muchos mitos alrededor del condón, desde Trojan hemos buscado desmentirlos pues contamos con uno de los condones más delgados del mercado que permite una gran sensibilidad pero sobre todo seguridad y protección. La efectividad de los condones Trojan es del 99%, el 1% restante se encuentra en manos de quién los utiliza y la forma de utilizarlos, nuestro portafolio está pensado para vivir una vida sexual segura, saludable y divertida”, finalizó Rodríguez.

Acerca de Trojan:

Trojan es la marca de condones número 1 de Estados Unidos. Los condones de Trojan están hechos con látex de primera calidad y son los únicos testeados tres veces para asegurar que, cada uno, cumpla con los estándares de calidad. El primer filtro es aire, se inflan hasta que alcanzan la capacidad de un balón de basketball. El segundo filtro es agua, se llenan hasta que alcanzan la capacidad de un balón de basketball. Por último, pasan por electricidad. Si el condón no la traspasa, significa que está listo y cumplió con los requerimientos necesarios, convirtiéndose en la opción más segura para ayudar a reducir el riesgo de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

Acerca de Church & Dwight:

Church & Dwight Co., Inc. es una empresa fundada en 1846 y con sede en Ewing, Nueva Jersey. Somos una de las compañías de Bienes de Consumo Envasados de mayor crecimiento, con un desempeño tres veces superior al del índice Standard & Poor’s en los últimos 10 años. Church & Dwight es líder en las industrias de Productos de Consumo Doméstico y de Higiene Personal, con marcas como ARM & HAMMER™, Trojan™, First Response™, Nair™, Spinbrush™, OxiClean™ y Orajel™, WaterPik™ y otros productos de uso doméstico y cuidado personal.