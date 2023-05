Boza platica sobre “Volar”, sencillo en el que cuenta con la colaboración de Dalex.

Por Mino D’Blanc

En conferencia virtual de medios, el cantante y compositor Boza platicó sobre su sencillo “Volar” en el que tuvo por vez primera la colaboración del artista puertorriqueño Dalex y que ya está disponible en todas las plataformas de música digitales y forma parte de lo que será su nuevo álbum. También habla de sus nuevos proyectos.

-Sobre el mensaje para los jóvenes del tema “Volar”.

BOZA: No lo escribí en un avión, pero sí se me vino la idea ahí. Iba rumbo a Chile con mi novia, nos dimos un beso y lo que se me vino a la mente que cada vez que ella me besa siento que como voy al aire, como que vuelo. El ir con ella en un avión y besándome siento que como que me voy arriba. Entonces surgió la idea ahí y luego de eso tuve unos shows en esos días, fui a Miami, tuve una sesión con Sky Rompiendo y aproveché la idea que me salió en el avión y escribí la canción “Volar”.

-¿Cómo se dio el acercamiento con Dalex?

BOZA: Lo conozco desde hace ratito. Tenemos una colaboración, tenemos mitad de productores en común. Es un excelente artista, me gusta mucho el trabajo que hace. Yo estaba en el estudio de Rich, estaba con Rica Music y me montó una canción de Dalex que todavía no había salido y aproveché la ocasión ahí y le dije “mira, tengo un tema que se llama “Volar”; sentí que había como match entre Dalex y yo en esa canción, con las voces, con la idea y yo conozco cómo trabaja Dalex y él conoce cómo trabajo yo. Obviamente había química. Le dejé el tema, al día siguiente me hizo una video llamada y me comentó “monté el tema, rompí durísimo” y cuando escuché la canción me encantó, obviamente me encantó. Organizamos lo que fue el video, el proceso y todo eso y al igual que yo, sé que él está contento con el proyecto.

-¿Qué se aprenden mutuamente Dalex y tú musical y literariamente hablando?

BOZA: Yo creo que todos los artistas aprendemos de todos. Es como un círculo; sin conocer a un artista, simplemente con escucharlo, con verlo ya uno aprende algo. Todos aprendemos de todos, todos nos nutrimos de todos, es como la misma línea. Con Dalex aparte de que es un artista que es súper durísimo, es súper humilde también. Uno de repente ve ese tipo de cosas de que hay artistas que se le sube la fama a la cabeza y hay quienes siguen siendo sencillos, siguen siendo humildes y eso marca mucho la percepción que uno tiene hacia las personas. Musicalmente, como comento, todos nos nutrimos de todos y al final cuando escucho una canción de Dalex me puede dar una idea y puedo hacer una canción o de repente él escucha una mía y le puedo dar una idea con una palabra, con una frase, o lo que sea. Creo que se trata de eso, de que siempre aprendemos uno del otro y más cuando estamos en el estudio de que vemos cómo hacemos la música de tal manera que es un buen truco para hacerlo y entonces lo aplica cada uno en su manera de crear.

-¿”Volar” a quién suena más? ¿A Boza, a Dalex o a los productores?

BOZA: “Volar” en verdad tenía otro instrumental que era como más house, pero quisimos ponerle el toque de discoteca en el sentido más reggaetón pop, que complementara todo. Dalex le metió su flow. Yo creo que es como una mezcla de todo; al final cada quien agregó su esencia, su granito de arena en la canción. Si la escuchan se van a dar cuenta que hay diferentes elementos dentro de la misma.

-¿Cómo fue el proceso creativo del video de “Volar”?

BOZA: Fuimos demasiadas personas entre las modelos, Alex, el equipo de producción y yo. Éramos muchas personas detrás del proyecto. Fue una experiencia. Para el efecto de estar volando tuve que brincar un trampolín no sé cuánto tiempo, fueron como tres horas y eso nunca lo había hecho. Me pusieron a correr en la calle; tengo a mi nena y lo del beso creó un poco de polémica en lo que son los fanáticos, en lo que es el morbo. Eso es el efecto que quisimos crear con el video, que las personas se dieran cuenta. Transmití visualmente lo que decimos en la canción; llegamos a transmitir el mensaje como queríamos. Fue una súper experiencia, me gustó. Fueron 13 o 14 horas de grabación del video, pero valió la pena todo el tiempo que le dedicamos.

-¿Cómo compone Boza?

BOZA: Yo compongo con mi día a día, con lo que sucede, con lo que pasa, con lo que vivo, con mis pensamientos, con mis emociones.

-Como figura pública, como artista, como cantante, ¿qué le puedes decir a las nuevas generaciones y a la gente que no ha escuchado tu música que haces en el género urbano y que critican dicho género?

BOZA: He recibido varios mensajes como “¿por qué no te había descubierto antes? o ¿por qué no te había escuchado?”. Las redes están ayudando bastante. Yo soy de los que se meten a las redes y de repente escucho a alguien o algo que no había escuchado y si algo me gusta comienzo a meterme en su catálogo y me enamoro de sus canciones. Las redes tienen un papel muy importante y ayudan demasiado a los artistas como yo. La música que yo hago son emociones, pensamientos, cosas que me suceden en el día a día y eso hace que haga más con el público, con las personas. Canto real; obviamente hago música comercial y que es elaborada si se trata de un tema o algo, o que sea por un proyecto o por un trabajo, pero la mayoría de la música que hago es como muy yo, muy mi persona y eso hace que cuando las personas me escuchan les gusta mi música.

-Dentro de tus próximas presentaciones, ¿tienes contemplado estar en México?

BOZA: Si no me equivoco el mes que viene tengo unas sorpresas por allá. No puedo dar mucha información, pero sé que voy a estar allá el mes que viene. Me gusta mucho México. Casualmente uno de los últimos shows que tuve fue en México, en Tulum; me encanta cómo me reciben allá, la vibra, el cariño que me dan y espero verlos pronto por allá y que disfruten de mi música.

-De artistas mexicanos, ¿con quién te gustaría grabar?

BOZA: Me gusta de verdad la música que hace Natanael Cano, los corridos. He tenido entrevistas con medios mexicanos y lo he dicho en verdad que me gustan los corridos, forman parte de mi playlist. Peso Pluma también está súper durísimo, Kenia Os también me gusta mucho lo que hace. Kimberly también, no tenemos una súper amistad, pero sí nos conocemos y me gusta mucho lo que hace, sus proyectos; en verdad me gustaría mucho colaborar con ella en algún momento.

-¿Te imaginas tu música como sound track de película?

BOZA: Durísimo. En verdad que lo he pensado bastante. Siempre me la paso escribiendo, hago mucha música y lo hago la verdad no pensando en eso, pero la música es una película, vas narrando como una historia. Al final puede ser que una película sea similar a mi música y de repente la escuchen y tal vez les llame la atención o cosas como esas. Sería súper cool, un logro para cualquier artista que apareciera una canción en una movie.

-¿Con qué sonido te eternizas? ¿Cuál es el sello que te diferencia de los demás artistas de tu género?

BOZA: Siento que mi sonido es más cómo canto y cómo compongo, cómo solfeo los instrumentales porque yo soy abierto con la música. No tengo un género en sí, voy dentro de todo lo que es lo urbano; hago todo tipo de música, hago trap, drill, un house. Puedo hacer muchas cosas pero yo creo que lo que me diferencia es cómo lo hago. Puedo entrar como en una tendencia o en un tipo de música que vaya a la moda, pero no lo voy a hacer de la misma manera que todos lo están haciendo, porque lo voy a hacer a mi estilo, a mi modo y eso es lo que marca la diferencia. Pueden escuchar una canción con un ritmo similar a lo que se está escuchando por ahí, pero no se va a escuchar igual por la manera en cómo la hago.

-¿Eres a fin a alguna causa como lo han hecho otras figuras públicas como tú, como puede ser a favor del medio ambiente, de la naturaleza, de la niñez, de la gente enferma y contemplarías esto también para dedicar alguna canción en lo futuro?

BOZA: En verdad yo tengo muchas canciones referentes a ese tipo de temas, referentes a enaltecer a la mujer, enaltecer también al hombre, cada quien en su posición. Hay muchas cosas como ser humano que siento, que tengo empatía y tengo muchos temas expresando lo que siento, mi manera de ver las cosas. No todo mundo piensa igual, pero muchas personas podrán compaginar con mi manera de pensar. Todo comienza en el amor propio, en valorarse, en quererse uno mismo; si uno no se quiere no podrá jamás querer a nadie más y eso es lo que trato de resaltar siempre en las canciones de que todos somos iguales y al final, todos merecemos lo bueno.

-¿Imaginaste alguna vez todo este éxito tan repentino, tan rápido en tu carrera?

BOZA: Siempre cuando uno se mete a una carrera, a un arte, a lo que sea, uno sueña siempre con llegar al punto pico, al momento grande, al momento cuando uno pueda no solamente llegar a su región, sino al mundo entero. Obviamente siempre he tenido la visión de llegar a donde estoy ahorita y llegar mucho más lejos. Todavía no he terminado o concretado mi plan.

-¿Qué escenario te gustaría pisar dentro de algunos años a nivel internacional?

BOZA: A Coachella es una de las tarimas que me gustaría estar en unos años. Son tarimas que cualquier artista que llega a esos escenarios siento que cumplió mucho en su carrera; Viña del Mar también. Son súper logros y uno trabaja muy duro para llegar allá y ojalá, Dios primero va a ser así de que en algún momento esté en esas tarimas rompiendo.

-Tomando en cuenta que se está regresando al disco en formato físico, ¿lanzarías tu música en dichos formatos?

BOZA: Me gusta mucho. Más que como regresar, sería como colección. Soy aficionado de eso también. Me gusta coleccionar cosas que han estado, cosas que están. Más adelante van a significar bastante y tener un disco digital y un disco físico en estos tiempos, obviamente es sentirse en los tiempos de que eso existía. El decir que tengo un disco de vinil sería súper durísimo.

-¿Cuál es el próximo sencillo que vas a lanzar?

BOZA: Lo próximo que viene es un álbum que se llama “Sin sol”, todavía no puedo decir el nombre del sencillo que viene y obviamente el artista con el que viene porque es sorpresa. Es un álbum que pueden escuchar en la playa pero en el atardecer o de noche y es esa vibra, por eso se llama “Sin sol”.

-¿Algo que más quieras decir?

BOZA: Agradecer a todos mis fans mexicanos y recordarles mis redes sociales que son Boza Music