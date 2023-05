¿Agresivo o prudente? ¿Cómo el ego impacta en la toma de decisiones de los consejos de administración de las empresas?

Staff/RG

Los consejeros tienen en su manos la posibilidad de hacer crecer una compañía o llevarla a la quiebra.

Cuando se trata de tomar decisiones y llegar a acuerdos, velar por el bien común, escuchar todas las voces y hacer a un lado el ego es clave.

El gran reto para las organizaciones es lidiar con el choque de ideas entre líderes y consejeros, pero cuando entendemos que el fin es crecer se pueden hacer mejores negocios: Jorge Sánchez, Member of the Board de AEM México y Socio Director de Apolo 25.

Un buen equipo de consejeros permite robustecer proyectos audaces o mantener la cordura en situaciones adversas.

Para hacer frente a escenarios de incertidumbre económica, que se estiman más volátiles para este 2023, las empresas que busquen crecer o llegar a nuevos mercado como Estados Unidos, deben contar con consejos administrativos que logren soluciones efectivas, consensos ágiles y entendimiento mutuo, incluso ante la decisiones más difíciles

“Muchas veces las decisiones de los consejeros se basan en el ego y la satisfacción de tener la razón, pero qué es mejor para la compañía: ¿tener la razón o tener una empresa rentable?”, refirió Jorge Sánchez, Socio Director de Apolo 25, consultora estratégica de comunicación y diseño y Member of the Board de la Asociación de Empresario Mexicanos (AEM México).

Con él coincide Jaime Menendez, Member of the Board de la AEM, quien agregó que la clave para llegar a acuerdos efectivos entre los integrantes del consejo de administración está en poner atención al bien mayor y a las personas.

“No hay que perder de vista que estamos ‘cobijando una empresa’. Nuestro objetivo como consejeros es velar por un liderazgo que busque siempre el bienestar conjunto, a veces toca ser agresivos y otras prudentes, en cuanto a las opiniones, pero la diversidad de ideas es lo que nos lleva a tomar mejores decisiones. El gran reto está en saber cómo dejar que el roce entre individuos pase a segundo término”, puntualizó Menéndez.

Transformar incertidumbre en oportunidades

Durante la conferencia Risks for Mexicans in the USA: The “desMEXICANIZACIÓN”, con la cual concluyó el Annual Summit 2023 de la AEM, ambos empresarios destacaron la labor imprescindible que desempeñan los consejos administrativos al momento de proponer ideas innovadoras ante escenarios complejos y al transformar la incertidumbre en oportunidades.

Detalló que las empresas binacionales pueden ser más rentables e innovadoras si sus líderes están dispuestos a investigar e indagar otras ideas. Las empresas necesitan consejos administrativos que permitan robustecer los proyectos audaces que los líderes traen en mente, pero también provocar momentos de cordura para sortear adversidades.

“No se trata de ganar o perder, porque tanto consejeros como directivos están del mismo lado y creo que eso es lo valioso, tener gente del mismo lado de la mesa tratando de llevar a mejor puerto el resultado de la institución. Como dice Adam Grant, en Think Again, cada conversación con tu equipo es una oportunidad para aprender algo nuevo, pero también para desaprender algo viejo a lo que nos hayamos aferrado durante mucho tiempo”, argumentó Sánchez.

Las mejores decisiones empresariales provienen de consejos de administración diversos, donde cada integrante aporta sus conocimientos, experiencia y visión. De acuerdo con Deloitte, la diversidad es clave para la toma de decisiones, así recomienda que al menos 25% de los consejeros sean independientes y que las personas que tengan más de 10% de las acciones también tengan representación. Otro punto importante es destacar la participación de las mujeres, ya que actualmente sólo el 6% de los consejeros en el país son mujeres.

Menéndez apuntó que ante las actuales condiciones económicas y de negocio, los consejos de administración tienen un valor agregado cuando “vienen a sacudir la conversación de una empresa, planteando preguntas provocativas acerca de oportunidades y riesgos para crecer. Siempre hay algo que se puede mejorar y entre más balanceado esté el equipo más integral son las estrategias para hacer negocios”.

“Tenemos una idea de que las empresas deben crecer, ser gigantescas y trascender, pero, ¿todas deben ser así? Hay organizaciones, principalmente familiares, que están conformes con un patrimonio de cierto tamaño y les agrada esa zona de confort. Entonces, es importante una reflexión de cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo que tiene un negocio para poder tener consejos administrativos que actúen en consecuencia”, afirmó Jorge Sánchez.