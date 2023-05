Sanjuana Martínez debe aclarar qué hizo con 800 mdp de Notimex en 4 años: Huerta Mireles, 2da parte

DEBATE

Durante los más de 36 meses de huelga, la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, no pagó sueldos, tampoco IMSS, etc y, por lo mismo, ella y su grupo debería aclarar en qué se gastaron los cerca de 200 millones de pesos anuales que la Cámara de federal de Diputados les entregó, cuestionó el ex jefe de la Mesa de Redacción y uno de los líderes de la huelga de trabajadores de la agencia, Humberto Huerta Mireles.

Entrevistado, Huerta Mireles subrayó que, desde su punto de vista, la celeridad con que se determinó cerrar Notimex podría deberse, precisamente, a que no se quiere aclarar en qué se gastaron los 800 millones de pesos que, presumiblemente, recibió la agencia durante la huelga: AMLO confirma desaparición de Notimex

En uno de los pleitos que yo tuve, en el juzgado me depositaron un cheque basura, que yo no acepté, querían dar 338 mil pesos cuando me correspondían casi 500 mil. El abogado de la agencia, Juan Antonio Canché Chan, respondió que habían descontado los impuestos y que no habían pagado IMSS, ni Infonavit por estar en huelga, pero el juez le aclaró que la suspensión de labores no le exime de cumplir con sus obligaciones fiscales.

El problema financiero y de posible corrupción en la actual administración de Notimex puede ser muy grave, ya que se rentaban 8 pisos de un edificio, cada uno con una renta mensual de 100 mil pesos que no se han pagado. También hay que cubrir los alquileres de 10 vehículos, que llevan parados bastante tiempo y, por ende, la agencia exige que le paguen las unidades a precio factura:

NOTIMEX, UNA BOMBA DE TIEMPO

Antes del actual gobierno federal, Notimex, como agencia de noticias del estado mexicano, la instrucción era manejar una información equilibrada, no dejar que preferencias políticas o personajes intervinieran en la línea editorial, aseveró Humberto Huerta Mireles, quien añadió que nunca pudo hablar con la directora de la institución, Sanjuana Martínez.

Recordó que la única ocasión en que vio a la funcionaria fue cuando “la obligamos a ir a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no nos dejó pasar, pero sí se lo permitió a las 20 personas que iban con la directora de la agencia”, a pesar de que la huelga lleva alrededor de 38 meses, mientras él acumula más de 40.

– ¿A qué atribuyes el hecho de que se festeje tanto el cierre de la agencia y que no se les permitiera hablar con AMLO?-, se le preguntó

-A que no nos pudieron doblar por hambre, no nos lograron reventar psicológicamente y ellos saben que tienen muchos problemas sueltos, como SEGALMEX, Tren Maya, etc. Y Notimex es una bomba, se les está convirtiendo en una bomba de tiempo, porque la agencia recibió presupuesto federal entre 2019 y 2023, pese a la huelga.

De hecho, cada año, Sanjuana Martínez y su gente recibieron entre 230 y 250 millones de pesos, que, sumados, superan los 800 mdp que no se ha aclarado en qué se gastaron, a dónde se fueron, pese a que alrededor de 200 millones de pesos anuales se destinan a gasto corriente, como vehículos, rentas: Hasta del baño sacaron a los empleados de Notimex: Humberto Huerta Mireles

DIRECTIVOS DE NOTIMEX COBRARON…SIN MANDAR UNA SOLA NOTA O FOTOGRAFÍA

Pese a la huelga, durante la cual no se mandó una sola nota o fotografía y tampoco se generaron ingresos por el servicio informativo, los directivos de Notimex sí cobraron puntualmente e, incluso, Sanjuana Martínez rentó –de manera ilegal – unas oficinas en Coyoacán. Los diputados federales les asignaron presupuesto que ellos gastaron, sin que nos hayan liquidado ni saldado deudas, acusó Huerta Mireles.

Lo que presumimos es que se gastaron todo el dinero, lo robaron, desviaron o, cuando menos, incurrieron en un indebido ejercicio del presupuesto público, abundó. El problema se prolongó –según el ex jefe de la Mesa de Redacción de Notimex- por informalidad e incumplimiento de los mismos representantes de la agencia.

Explicó que desde 2019 se había llegado a un acuerdo –ante el juez laboral- para que los primeros 14 despedidos recibieran una liquidación, que no representaba, ni con mucho, lo que por ley les correspondía, pero que ellos habían aceptado para no seguir con el desgaste de la huelga, el pleito legal, etc.

Sin embargo, el llamado abogado Cruz, mejor conocido como “Cruzito”, se desdijo del ofrecimiento y aseguró que “están locos (los 14 despedidos), yo no quedé en nada con ellos”, a lo que Huerta Mireles respondió mostrándole un documento que dicho funcionario de Notimex había elaborado.

Así, con el pretexto de combatir la corrupción periodística (que Sanjuana Martínez y su gente nunca demostraron y ni siquiera denunciaron formalmente), se acabó el empleo de más de 300 personas, incluyendo a gente que la misma directora había contratado, concluyó.