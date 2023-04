Hasta del baño sacaron a los empleados de Notimex: Humberto Huerta Mireles

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Desde que inició el actual gobierno federal, se intentó usar a la agencia, Notimex, como una herramienta política de golpeo contra sus enemigos, ya que ordenaron “pegar” al entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez y, también, al mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusó Humberto Huerta Mireles, quien fuera jefe de asignación de dicha institución ya oficialmente desaparecida.

Entrevistado, Huerta Mireles recordó haber sido uno de los primeros empleados de Notimex que debió salir de la agencia e iniciar un proceso legal por despido injustificado, en cuanto Sanjuana Martínez se hizo cargo del organismo. “Ella llegó (a Notimex) en mayo y yo me fui en menos de 30 días, pese a ser sindicalizado y a que estaba a cargo de la Mesa de Redacción”: AMLO confirma desaparición de Notimex

Notimex funcionó como órgano descentralizado del gobierno federal durante administraciones priístas, panistas y el inicio de la 4T. Pero, mientras las gestiones del PRI-PAN hacían hincapié en que – como agencia de información del poder Ejecutivo federal- debían mantener un comportamiento equilibrado, objetivo. En contraste, los allegados a Sanjuana Martínez exigieron “madrear” a supuestos adversarios del actual régimen, como CNDH, Conacyt y Claudia X González.

Incluso, cuando se les comentaba que no había elementos reales, documentados y técnicos para golpear al ex titular de la CNDH, la actual administración de la agencia despidió al reportero por no pegarle a González Pérez. De hecho, el cese de Huerta Mireles se debió al mismo motivo: No “madrear” a los supuestos enemigos del régimen federal.

HASTA DEL BAÑO SACARON A TRABAJADORAS DE NOTIMEX

Pero, en su carta de despido, se le señaló que se debía a la cacareada “austeridad republicana”, pese a que una proclama de la 4T asegura que la contención salarial NO afectaría a trabajadores de base ni sindicalizados o técnicos, cuando el ex encargado de la mesa de Redacción pertenecía a este rubro.

Humberto Huerta Mireles es uno de los dirigentes del movimiento de ex empleados de Notimex, como me quedó claro el día de la entrevista, el domingo 16, cuando nuestra entrevista vía zoom fue –literalmente –espiada por alguien que de manera subrepticia se metió a ella autoidentificándose como “informante”.

Evidentemente, se expulsó de la charla a dicho espía y se notificó el hecho a zoom, que presuntamente haría su propia investigación. Más allá de lo que los encargados de dicha plataforma indaguen o señalen, lo notorio es que fue la primera vez que un “oreja” se me metió a la entrevista.

Otro despido absolutamente injustificado y nada humanista fue el de la editora Ana Rueda, quien le pidió permiso a su entonces jefe, Humberto Mireles, para acudir a la ceremonia fúnebre de su nuera, quien había fallecido ese día. Como es lógico, obtuvo la autorización, pero, cuando regresó a trabajar, la gente de Sanjuana Martínez la persiguió hasta en el baño y de ahí la echó: El ITESO responde carta de Notimex sobre estudio de Signa Lab

DESPIDO DE MUJER EMBARAZADA

Huerta Mireles recordó que fue uno de los primeros trabajadores despedidos y, al mismo tiempo, se convirtió en uno de los que ganó el juicio laboral, luego de que obtuvo la reinstalación y el pago de salarios caídos. Sin embargo, la dirección de Notimex puso como pretexto la huelga para no regresarle el puesto y tampoco darle el dinero que se le debe, cerca de 800 mil pesos, pese a que Sanjuana Martínez y sus allegados sí han seguido cobrando.

Hasta el momento, son cerca de 42 ex empleados de la agencia quienes han ganado los juicios laborales, sin que el patrón, Notimex y el mismo gobierno federal, acaten los laudos legales y paguen las indemnizaciones correspondientes. La institución, con más de 50 años en el país, contaba con cerca de 340 trabajadores y, de ellos, alrededor de 223 estaban sindicalizados, expuso.

Entre colaboradores de base y confianza, Sanjuana Martínez despidió a cerca de 270, incluyendo a gente que ella misma había metido. Incluso, Huerta Mireles relató el caso de una mujer embarazada cesada, pese a que la ley laboral prohíbe –expresamente- hacer este tipo de maniobras: México no puede perder presencia global al dejar vacío el espacio de Notimex: Especialista

En la huelga de ex colaboradores de Notimex permanecen todavía unas 85 personas y, de ellas, alrededor de la mitad ya ganó su proceso laboral, incluido el amparo, porque los directivos de la agencia agotaron las instancias y, por ende, había que ganarles todo el proceso, expuso el ex jefe de la Mesa de Redacción.

Aunque el presidente López Obrador y la misma Sanjuana Martínez hayan determinado extinguir a Notimex, sí tendrán que cumplir con sus compromisos laborales y económicos, la empresa cuenta con activos que deberán vender y los trabajadores, que llevamos 38 meses en huelga, podremos aguantar los 15 que le quedan al actual gobierno federal, asentó Huerta Mireles.