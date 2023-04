Lian Ross presenta su nuevo sencillo “Take My Hand”

Staff/RG

Lian Ross deslumbra con su nueva canción “Take My Hand”

Lian Ross – Team 33

Take My Hand es el tercer sencillo del nuevo álbum “4You” de Lian Ross. La canción es algo más cool que las demás, sigue en su línea de eurodisco pero incluye algunas guitarras eléctricas tocadas por el discípulo del guitarrista de Modern Talking. Con ello, el productor Luis Rodríguez ha conseguido preservar la originalidad de su sonido creado de los 80 sempiterno y característico. Lian Ross es pura alegría de vivir, no sólo como cantante, sino también como persona.

El nuevo álbum cumple todos los sueños de los fans del sonido de los 80. Como era de esperar, ha sido producido por Luis Rodríguez (leyenda de la música y creador del sonido de los 80/90 de Modern Talking, C.C. Catch, London Boys, etc.).

Los sonidos implementados en Take My Hand liberan todo el brillo de la artista alemana Lian Ross.

Las canciones suenan en perfecta simbiosis de innovadores y fieles sonidos eurodisco, melodías pegadizas y voces cautivadoras. Los temas más destacados del álbum son su exitoso single “Can You Love Me”, “We Live Forever”, “Take My Hand” y el himno “My Symphony”. Además, el álbum incluye dos temas extra: “Touch Me”, con 2 Eivissa, y el proyecto “Moving On”, en colaboración con Dr. Alban y Admiral C4C.

El álbum se publica en un CD doble con todas las versiones maxi y en una caja de lujo. La caja contiene muchos regalos para los fans.

¡Disfruta del nuevo álbum: “4You”! .

Lian Ross

