En febrero de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó 0.2 %, en términos reales, respecto a enero pasado.

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total creció 0.8 %; las horas trabajadas, 0.6 % y las remuneraciones medias reales, 0.5 por ciento.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 6.8 %; el personal ocupado total, 2.7 %; las horas trabajadas, 4.4 % y las remuneraciones medias reales, 5.5 por ciento.

NOTA AL USUARIO

La tasa de no respuesta de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), correspondiente a febrero de 2023, registró porcentajes apropiados conforme al diseño estadístico de la encuesta. Esta no se concentró en algún dominio de estudio en particular y permitió la generación de estadísticas con niveles adecuados de cobertura y precisión.

Las cifras desestacionalizadas y de tendencia-ciclo pueden estar sujetas a revisiones por el impacto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. La estrategia que siguió el INEGI fue revisar cada serie de tiempo y analizar la necesidad de incluir algún tratamiento especial en los modelos de ajuste estacional para los meses de la contingencia, como el de outliers. Lo anterior, para que los grandes cambios en las cifras originales no influyeran de manera desproporcionada sobre los factores estacionales utilizados.