The Mighty One presenta ‘Kickin’ Stones’, una canción que invita a preservar la vida

The Mighty One es una banda de hard rock de Vancouver, Canadá conformada por Tim Steinruck (voz principal, guitarra rítmica), Bob Wagner (batería), Chris Campbell (bajo), Randy Robertson (guitarra principal) y James Meyer (teclados). Su música pretende dejar al oyente transformado, que puedan ver al mundo y a ellos mismos de manera diferente con tan solo experimentar sus sonoridades. Su música impulsada por guitarras de siete cuerdas tiene sus raíces en los clásicos de Van Halen, Faith No More, Audioslave y Foo Fighters de los años 80, 90 y principios de los 2000. Sus canciones retratan un mensaje y transmiten temas de conciencia social y emocional, espiritualidad e inspiración a través de la narración de la vida polarizada entre la luz y la oscuridad de Tim.

‘Kickin’ Stones’ es el nuevo lanzamiento de The Mighty One. Fue compuesta en 1993 utilizando una pieza de piano instrumental escrita por el teclista James Meyer que Tim Steinruck transformó en una canción. Tim vio a su mejor amigo y baterista Jeff en ese momento pasar por altibajos extremos en sus muchas relaciones personales. Tim capturó la historia de su amigo Jeff atravesando estas relaciones tumultuosas de altibajos felices y destructivos, así como furiosas caídas anímicas. La vida de Jeff terminó en 2016 a los 51 años. Lo encontraron en una habitación de un motel con cáncer en etapa cuatro, solo, y con un recipiente vacío de vodka de 40 onzas a su lado.”Esta canción épica es un testimonio de un ser humano asombroso y talentoso que nunca fue capaz de domar sus demonios emocionales y adicciones. Esperamos que la historia de su vida ayude a otros a reconsiderar el suicidio como una opción y buscar ayuda”, destaca Tim.

Con ‘Kickin’ Stones’, The Mighty One busca crear conciencia sobre la prevención del suicidio y alentar a cualquier persona que esté considerando tomar su propia vida, a que pidan ayuda. La canción atrae y despierta profundos sentimientos de pérdida y triunfo glorioso. Con más de seis minutos de duración, es una poderosa balada que se completa con un impresionante solo de guitarra que captura un sentimiento legendario que fue distintivo y único de principios de los años 90.

“Reconocemos la pasión incomparable y la dedicación duradera del pueblo latino a las baladas clásicas y atemporales; por eso, pretendemos ofrecer esta canción para que sea una pequeña parte de ese legado y se convierta en parte e inspire su vida de alguna manera”, agrega el grupo.

El video de ‘Kickin’ Stones’ tiene tres escenas principales. La primera tiene lugar al amanecer en un frío día de invierno que simboliza la mañana después de una noche oscura en la que el alma despierta a la vida otro día. La segunda es Tim y James recordando cómo crearon la canción hace muchos años mientras una foto de Jeff los observa. La tercera es la banda interpretando la canción en vivo para honrar la memoria de un hombre que vivió para tocar y actuar. Un sentimiento de profunda emoción, reverencia y legado impregna su actuación en un almacén oscuro y húmedo.

‘Kickin’ Stones’ es la pieza central del tercer álbum de The Mighty One, ‘Torch Of Rock And Roll’. Este disco ganó el premio a “Álbum internacional del año” en los premios internacionales a cantautores y escritores en Atlanta, Georgia, en 2023, donde el líder Tim Steinruck fue galardonado como “Compositor internacional del año”.

‘Torch Of Rock And Roll’ es un álbum que fusiona el pasado y el presente a través de un fuego alquímico que se encendió hace muchos años. Canciones como ‘Burden’, ‘Garden’ y ‘Kickin’ Stones’ capturan la magnificencia sonora de los 90, mientras que temas como ‘Coming On’, ‘Master Of Reality’ y ‘When This Is Over’ hablan de la actualidad mundial. El álbum se cierra con ‘Torch Of Rock And Roll’ en una historia de perseverancia, dedicación, esperanza y la creencia de que el rock and roll vive para siempre… y realmente puede sanar el alma.

The Mighty One no es ajeno a América Latina ya que su sencillo debut cantado en español ‘Reprieved’ (Absuelto) fue nombrado entre las 100 mejores canciones de rock de 2017 por el periodista de radio Andrés Durán en su programa presentado en la emisora colombiana Radiónica.

A finales de agosto de 2024, The Mighty One encabezará los premios International Singer Song Writer Awards en Atlanta, Georgia, EE. UU., y luego continuará con una gira con presentaciones que incluyen Buffalo y la Feria Estatal de Nueva York en Syracuse, NY. En noviembre, la banda volará a la India para tocar en el Festival Internacional de Música Independiente en Trivandrum. El grupo publicará nuevas canciones en noviembre junto con el lanzamiento de un cómic de coleccionista basado en la historia de ‘Torch of Rock and Roll’ con un toque de superhéroe ficticio.

“Esperamos ser bien recibidos por la comunidad latinoamericana con esta balada de la misma manera que lo fue ‘Reprieved’ (Absuelto). Anhelamos que la canción conmueva a los oyentes de la misma manera que lo hicieron ‘November Rain’ de Guns And Roses y ‘Show Must Go On’ de Queen cuando se lanzaron. Sentimos que The Mighty One puede llenar ese vacío dentro de la música que ha estado desde hace unos años. Adoramos los corazones apasionados de los pueblos sudamericanos, y queremos reavivar ese sentimiento de unión y recuerdos de una época mejor y más feliz en el mundo. Es necesario ahora más que nunca”, concluye la agrupación.

