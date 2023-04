Enrique Doger reitera su apoyo a Nacho Mier para 2024

Jorge Barrientos

El ex alcalde capitalino Enrique Doger Guerrero aseguró que en una radiografía política-electoral hasta ahora ve un Partido Revolucionario Institucional (PRI) quebrado, por ello es que ha optado en apoyar, como muchos, otro partido, un proyecto a favor de Puebla

Como priista, no tiene por qué, ni lo hará, ocultar su respaldo absoluto a Ignacio Mier Velazco como aspirante a la gubernatura por Morena.

Doger Guerrero precisó que no tiene por qué ser criticado ,“ya que hay priistas que trabajaron en el gobierno de Morena y están ahora de diputados, están colaborando, muchos de los que están ahorita en la Cámara local colaboraron con Barbosa abiertamente, le aprobaban todo y son priistas”, dijo.

“Antes de priista, soy poblano, tengo el interés en Puebla y por supuesto sigo y no he renunciado al PRI, tampoco me han expulsado y no tienen por qué hacerlo”.