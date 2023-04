AMLO defiende su reforma minera: es para cuidar el agua y evitar derroche de concesiones

FORBES MÉXICO

La reforma minera del presidente plantea reducir el tiempo de duración de las concesiones, lo cual ha sido criticado por una parte de la iniciativa privada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la reforma minera que propuso está orientada al cuidado del agua en la industria y a evitar lo que llamó un derroche de concesiones para la exploración y explotación de minas en el país.

“No afecta (la reforma minera a la industria), es para cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, fantasmas muchas de ellas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera”, dijo el presidente este jueves en su conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre la reforma minera que impulsa su gobierno, recordó que en gobiernos anteriores “hubo un exceso” en la entrega de concesiones mineras. “Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron, empezó (el expresidente Carlos) Salinas, con la entrega de Cananea a Grupo México”.

“Pero no solo se entregaron las minas, por si fuese poco, (Carlos Salinas) reformó la ley minera y quitó los impuestos para la extracción de minerales, no pagaban nada, y luego (el expresidente Ernesto) Zedillo le siguió, y luego (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña, y llegaron a entregar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas”, criticó AMLO.

El presidente recordó que fue hasta hace 6 años “que se llevó a cabo una reforma para que (las mineras) volvieran a pagar impuestos por la extracción de minerales, y eso que pagaban querían manejarlo ellos mismos, que tampoco pagan mucho, no es lo que pagan en Canadá, no cuidan el medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá”.

Pese a la oposición de una parte del sector privado a la reforma minera, el presidente López Obrador considera que las compañías mineras que operan en México “han ido entendiendo poco a poco” el objetivo de la propuesta.

“Nuestro planteamiento es arriba los de abajo, y no abajo los de arriba, pero sí abajo los privilegios, que se acabe la corrupción, no hay reforma (minera) expropiatoria, se conservan las concesiones. En el supuesto de que canceláramos la mitad de las concesiones les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minas, les quedarían terrenos para explotar por más de 1,000 años, porque el exceso y el derroche de concesiones mineras se da para la especulación financiera, no invertían ni exploraban nada, sino que con esa concesión iban a la bolsa de valores y vendían acciones”, abundó López Obrador.

Y equiparó el tema con las concesiones para la extracción de petróleo que se dieron en gobiernos anteriores. “Entregaron 110 contratos para explorar el 20% de todo el petróleo que hay en el territorio nacional. Hay como 3 que están operando, hablaron de que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo, están extrayendo 40 o 50 mil barriles diarios, nada”.

“Si investigan qué empresas recibieron las concesiones y qué empresas tienen ahora las concesiones, se van a dar cuenta que no son las que originalmente la recibieron, recibieron la concesión y luego la vendieron. Empresas estadounidenses le vendieron sus concesiones a empresas rusas y empresas inglesas vendieron a empresas chinas, ahí no hay diferencias, business son business”, criticó el mandatario mexicano.

Planteó que si es necesario, el Congreso de la Unión tiene que darle toda la información y explicar el propósito de la reforma minera a las cámaras y compañías dedicadas a esa industria. “Tenemos que cuidar el agua, porque se tiene que garantizar el derecho humano del pueblo al agua, además agua saludable, no se puede tomar agua con arsénico y no se tiene que estar padeciendo el cáncer en los niños por el agua con metales pesados, tienen que ir entendiendo todo esto”.