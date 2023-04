Hypertherm Associates incauta cientos de consumibles falsificados en los Emiratos Árabes Unidos

Acciones ocurridas a través de dos investigaciones paralelas que se realizaron en el país

Staff/RG

Consumibles falsificados incautados

São Paulo, marzo de 2023 — Hypertherm Associates, fabricante de sistemas de corte industrial y software, en acciones contra la falsificación de productos de la compañía en los Emiratos Árabes Unidos, logró, a través de dos investigaciones paralelas, incautar cientos de consumibles Hypertherm HPR® falsificados.

El año pasado, el equipo de propiedad intelectual (IP) de Hypertherm Associates comenzó a colaborar con un bufete de abogados con sede en Dubái para investigar las falsificaciones en los Emiratos Árabes Unidos. Quest Global General Trading FZE fue el primer competidor identificado y, poco después, ATAD International General Trading LLC fue identificado como otro vendedor de productos falsificados. Quest Global General Trading se ha comportado excepcionalmente activo con la importación, publicidad y venta de consumibles y piezas falsificados en el Medio Oriente.

En ambos casos, tras evaluar las muestras de consumibles, se confirmó que eran falsificaciones. El equipo de IP decidió emprender acciones penales y planificar las redadas/operaciones con el apoyo de la policía de Dubái. El 1 de febrero se llevó a cabo la primera acción en Shams Al Amber (showroom de Quest Global) y el 2 de marzo la segunda fue contra ATAD International General Trading LLC. Los consumibles HPR fueron incautados en ambos lugares. Durante la aprehensión de los bienes, el representante de ATAD admitió que estaban comprando consumibles falsificados a Quest Global Trading, la empresa propietaria de la sala de exposición, Shams Al Amber.

Productos falsificados con el logotipo de Hypertherm

Después de la investigación por parte de la policía, junto con otras pruebas de respaldo, los casos se transfieren a la Fiscalía para una mayor investigación y luego al Tribunal para adjudicación. Por lo general, una sentencia como este tipo de caso penal tarda de ocho a 18 meses en llegar.

“Hypertherm Associates dedica una enorme cantidad de recursos para llevar productos y tecnologías innovadores al mercado y se compromete a garantizar que esos productos estén protegidos”, afirmó Brett Hansen, director de propiedad intelectual de Hypertherm Associates. “Esto se hace no solo para proteger nuestro negocio, sino también para proteger a nuestros clientes que no disfrutarán de las características de rendimiento de los productos genuinos y aumentarán en gran medida el riesgo de lesiones personales y daños permanentes al equipo al usar productos falsos que no se fabrican según nuestras estrictas tolerancias”.

Para asegurarse de que no sean víctimas de la falsificación, Hypertherm Associates recomienda a los clientes que solo compren productos de distribuidores aprobados y autorizados, y que tengan precaución al momento de conseguir precios extrañamente bajos por consumibles y software “genuinos”. Además, revisen con atención la apariencia y el empaque de los consumibles en busca de alguna diferencia. Otra señal de advertencia es un rendimiento pobre o inconsistente de los consumibles en comparación con lo que están acostumbrados. En la página web del plasma Hypertherm se podrá encontrar una lista de los socios distribuidores autorizados: sitio. Si la empresa sospecha que es una víctima o si necesita ayuda para verificar que los consumibles son genuinos, es importante visitar el sitio para obtener más información.

Acerca de Hypertherm Associates

Hypertherm Associates es un fabricante de software y productos de corte industrial con base en los EE. UU. Sus productos, incluidos el plasma Hypertherm y los sistemas de corte por chorro de agua OMAX, son utilizados por muchas compañías de todo el mundo para construir barcos, aviones, vagones, edificios de acero, fabricar equipos pesados, levantar turbinas eólicas y más. Además de sistemas de corte, la compañía crea CNC y software confiables por su rendimiento y confiabilidad, lo que ofrece mayor productividad y rentabilidad para cientos de miles de negocios. Fundada en 1968, Hypertherm Associates es una compañía 100 por ciento propiedad de los asociados que emplea a unos 2000 asociados, además de contar con operaciones y representaciones en todo el mundo.