Liga MX. Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 12 del Clausura 2023

La Jornada 13 del Clausura 2023 de la Liga MX arranca este viernes ‘botanero’ con una doble cartelera; primero se enfrentarán los Rayos del Necaxa vs Santos Laguna a las 19:05 horas (IZZI), y más tarde lo harán los Bravos de Juárez contra La Franja del Puebla a las 21:00 horas (FOX Sports y TV Azteca).

Para el día sábado, tres de los grandes de la Liga MX tendrán actividad, comenzando con Cruz Azul visitando al Pachuca a las 17:00 horas (FOX Sports y Claro Sports), seguido por el América vs León a las 19:05 horas por TUDN y Canal 5, y cerrando con Chivas visitando al Atlas a las 21:05 horas (Canal 5, TUDN y TVAzteca).

Previamente, el mismo sábado, Rayados se enfrenta a Xolos en el BBVA a las 19:15 horas (FOX Sports y TV Azteca).

El domingo se cierra la actividad con tres partidos; primero el Toluca vs Tigres a las 12:00 horas (TUDN y Las Estrellas), seguido por el San Luis vs Mazatlán FC a las 17:00 horas (ESPN) y cerrando con el Gallos vs Pumas a las 19:05 horas (FOX Sports)

31 DE MARZO DEL 2023

Necaxa vs Santos Laguna. 19:05 horas por IZZI

FC Juárez vs Puebla. 21:00 horas por FOX Sports y TV Azteca

1 DE ABRIL

Pachuca vs Cruz Azul. 17:00 horas por FOX Sports y Claro Sports

Club América vs Club León. 19:05 horas

Rayados vs Xolos Tijuana. 19:15 horas por FOX Sports y TV Azteca

Atlas vs Chivas. 21:10 horas por Canal 5, TUDN y TV Azteca

DOMINGO 2 DE ABRIL

Toluca FC vs Tigres UANL. 12:00 horas por TUDN y Las Estrellas.

San Luis vs Mazatlán FC. 17:00 horas por ESPN

Gallos Querétaro vs Pumas UNAM. 19:05 horas por FOX Sports.