Hija de López Zavala, nuevamente exhibida como MP en Xicotepec

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

https://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Nadie puede cuestionar a la Ministerio Público de Xicotepec, María Fernanda López Villafuerte, por ser hija del ex vice gobernador y ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, Javier López Zavala, hoy preso acusado del homicidio de una de sus ex parejas, Cecilia Monzón.

Incluso, aunque resulta deleznable, cuestionable, el hecho de que dicha funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del estado se haya valido de las influencias políticas de su otrora poderoso progenitor, para obtener el nombramiento de MP en Xicotepec, lo cierto es que el influyentismo es una de las prácticas más comunes en el sector público: López Zavala, de vicegobernador al más estrepitoso y vergonzoso derrumbe

De lo que sí debería hacerse responsable la propia María Fernanda López Villafuerte –ella sola, no el padre hoy defenestrado- es de su execrable gestión como funcionaria de la FGE en la Sierra Norte, debido a que ha sido acusada de prepotencia, maltrato y, ahora también, de supuestamente repartir de manera irregular bienes con reporte de robo: Denuncian prepotencia y maltrato de la Ministerio Público de Xicotepec, hija de Javier López Zavala

Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero es URGENTE que el fiscal Gilberto Higuera Bernal se dé una vueltecita por la Sierra Norte, ya que sus representantes dan pena ajena en prácticamente toda la región, sin que la FGE muestre algún interés por atender a los poblanos que, lamentablemente, llegan a necesitar los servicios de la “justicia”.

ACUSADA DE DEVOLVER MAQUINARIA ROBADA…A QUIEN NO ERA SU PROPIETARIO

No es tema menor que una representante de la fiscalía sea señalada por ciudadanos como prepotente, pero es bastante peor que, ahora, se le acuse de haber dado una maquinaria reportada como robada a quien…aparentemente no era su legítimo dueño, como lo denunció su verdadero propietario, que encontró su maquinaria en Atlixco.

En un hecho que ha dejado al descubierto las mañas con que operan algunos agentes de Ministerio Público en la Sierra Norte, el propietario de una maquina robada detectó que su vehículo había sido entregado a otra persona y enviado a Atlixco con el consentimiento de una juez.

De acuerdo a los hechos, el 6 de agosto de 2022 fue robada una máquina retroexcavadora en el municipio de Metepec Hidalgo, posteriormente la unidad fue ubicada por GPS en la cabecera municipal de Xicotepec, donde la policía montó un operativo para recuperarla. Tras la intervención policial se logró el aseguramiento de 3 sujetos identificados como Adrian N., Armando N., y Alejandro N, presentados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia.

Sobre estos hechos, la agente del Ministerio Público María Fernanda López Villafuerte, dio inicio a la carpeta de investigación FGEP/CDI/ FEIDAI/ XICO-013894/2022, pero horas después del arresto los tres hombres fueron liberados: Ministerio Público y policías de Xicotepec dejan escapar a sujeto que tiene al borde de la muerte al joven Jonathan Ojeda

Al propietario de la unidad, originario de la comunidad de Santa María Asunción, municipio de Acaxochitlán, desde que se abrió la investigación le pusieron trabas para liberar la máquina enviada al corralón oficial. Poco después se detectó nuevamente por GPS que el vehículo había sido trasladado a Atlixco, la orden de liberación la otorgó la agente del Ministerio Público, López Villafuerte, a favor de una persona que, presuntamente, no es el propietario.

UNA FIESTA INTERMINABLE, LA FGE Y EL PODER JUDICIAL EN LA SIERRA NORTE

Ante estos hechos, el afectado se trasladó al citado lugar, detectó que la máquina se encontraba escondida en una bodega, supuestamente bajo resguardo como parte de la investigación. Ahora el caso se ha trasladado a Atlixco y puesto en evidencia las malas prácticas de la MP, pues ordenó la salida de la máquina a otra persona y no se descarta una red de corrupción relacionada con el robo de vehículos en la Sierra Norte.

La verdad es que tanta ineficiencia, maltrato, prepotencia y “equivocaciones” de representantes de la FGE y el Poder Judicial estatal en la Sierra Norte no huele, sino que apesta, hiede a corrupción, complicidades y abuso de poder, debido a que resulta muy sospechoso que las denuncias y quejas de la gente se acumulen, sin que la fiscalía o el Tribunal Superior de Justicia actúen: Ministerio Público de Huauchinango se negó a consignar a dos presuntos rateros identificados por sus víctimas

Eleocundo Pérez González, agente del MP en Metlaltoyuca y Adrián Maldonado Zárate, su colega en Huauchinango, son otros dos funcionarios de la fiscalía señalados por la gente por negarse a recibir denuncias, no realizar las investigaciones que por ley sí tendrían que hacer y/o incurrir en supuestos “yerros” que, como es lógico, terminan por beneficiar a delincuentes: Otra queja ante Derechos Humanos contra Eleocundo Pérez, MP de Metlaltoyuca

Incluso, resulta apabullante, demoledor el caso de la señora Lucrecia, indígena de 75 años de edad, quien lleva años con su exigencia de que el MP de Huauchinango, Adrián Maldonado Zárate, investigue su asunto o, cuando menos, le dé informes de cómo va, sin que el pésimo “funcionario público” muestre algún interés, aunque sea mínimo, en cumplir con su trabajo: Acusan de discriminación al MP de Huauchinango

Empero, lo más sospechoso de todo es que las acusaciones FORMALES Y DOCUMENTADAS contra los pésimos representantes de la FGE se acumulan en los escritorios de la dependencia…sin que nada pase.