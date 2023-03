La tecnología, importante ayuda para resolver delitos: experto

Staff/RG

Creer que nadie puede saber qué hacemos en el internet al eliminar nuestro “Historial” o usar la “Ventana de Incognito” es una de las creencias erróneas más comunes de los usuarios de esta tecnología; y es que todo dispositivo que está conectado deja un rastro que puede ser usado para resolver un delito.

Esto fue explicado en la conferencia “Indicios Digitales: Datos que Esclarecen Delitos”, impartida por el Mtro. Luis García Yánez, Perito en Informática y Acústica Forense, que se impartió en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) a estudiantes del programa de Derecho.

El experto comentó que usar estas herramientas, aunque oculta de manera parcial esta información, no significa que en la memoria del dispositivo se borre o se pueda acceder o encontrar en el Internet.

“Todo lo que llega a Internet, se queda en éste, se pasa a otros lugares y es posible que sea compartido por personas y no existe una legislación mundial para el uso y vigilancia de éste, así que no puedes decirle a alguien de Hamburgo que no descargué o pase tu video, porque cada país maneja sus leyes o no lo hace en ningún caso”, expuso.

Internet de las Cosas y los delitos

Por otro lado, el perito aprovechó para comentar que hoy el Internet de las Cosas es también un medio por el cual se pueden resolver delitos; y es que esta herramienta trata de interacción entre dispositivos electrónicos que registran información y la pueden compartir por medio de la red.

Esta interacción ha permitido obtener datos en tiempo real a través de sensores y mecanismos integrados a los dispositivos.

“Por lo que queda registrado; por ejemplo, se puede lograr esclarecer delitos con la información de Google Maps, redes sociales y más, ya que identifican el dispositivo de la persona y exponen información básica como: salud, dónde estuvo, datos financieros, cómo es su rostro, graba videos, audios, toma fotos, todo ya está quedando grabado en nuestros pequeños aparatos que llevamos a todas partes”, apuntó.

Esta información y su acceso fácil permite usarlos como evidencia digital, que definió como cualquier dato transmitido o almacenado en forma binaria que puede establecer que un crimen se ha ejecutado o puede proporcionar un enlace entre un crimen y su víctima o autor.

La evidencia puede obtenerse de drones, relojes inteligentes, consolas de juegos, vehículos inteligentes, la nube, servidores y dispositivos móviles.

En el Derecho, las pruebas digitales van agrupadas en diferentes materias, por ejemplo:

En lo penal se pueden usar como pruebas los videos, voz, geolocalización y redes sociales.

Por otro lado, en lo mercantil, se analizan transferencias, mensajes redes sociales y correos electrónicos.

En lo Civil, se pueden ver incumplimiento de contratos y correos electrónicos.

En lo Laboral, análisis de videos, voz, mensajes en redes sociales y correos electrónicos.

Por último, el perito expresó que cada día la tecnología ayuda a resolver problemas y ahora facilita las pruebas para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona.