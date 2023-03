Un día, las mujeres triunfaron en el deporte; y al otro, también

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Ya estrenó Las Pelotaris 1926, una serie que cuenta la historia de Chelo, Idoia e Itzi, tres jugadoras pelotaris o raquetistas vascas, las primeras mujeres que triunfaron en el deporte en los años 20 del siglo pasado. Mujeres admiradas y, a la par, odiadas, porque hicieron lo que se suponía que no debían hacer.

La serie fue creada por Marc Cistaré (Vis a Vis, El barco, La víctima número 8) y combina el drama con elementos de aventura y thriller.

En este proyecto aparecen Zuria Vega (La venganza de las Juanas) y las españolas Claudia Salas (Élite) y María de Nati (El buen patrón, El reino), también está la colombiana Viviana Serna y las españolas Alex Onieva, Krista Aroca y Eva Rubio.

Y en la parte masculina, el argentino David Chocarro (La casa de al lado) y los mexicanos Marco de la O (Rambo: Last Blood) y Vicente Tamayo (Luis Miguel, la serie).

Me encantaría decir que Las Pelotaris 1926 abordan una cuestión histórica, pero lamentablemente no es así. En muchos lugares del mundo las mujeres no la están pasando bien, siguen siendo marginadas o relegadas, pero de igual forma hay muchas valientes revelándose ante el sistema, rompiendo esquemas y conquistando derechos, para tener una realidad diferente para esta y las generaciones venideras.

En pleno 2023, Rosa María Flores Buendía se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla de oro para México, es una deportista de leyenda, pero el frontón tampoco le da para vivir. Ella es profesora.

Por otro lado, Maite Ruiz de Larramendi hasta 2014 es considerada la mejor deportista en frontón, nombrada en 2010 mejor pelotari, tanto en masculino como en femenino. Estas dos mujeres hoy siguen formando pelotaris, entrenando niñas que algún día serán grandes deportistas.

Las Pelotaris 1926 está disponible a través de ViX+.

LETICIA CAMPOS DARA CONFERENCIA A MUJERES SOBRE EL ROSTRO

¡Si parpadeas ya no lo viste! La reconocida analista en macro y micro expresión facial de la emoción y analista en comportamiento no verbal, Leticia Campos Vázquez, estará como invitada en el Festival Violeta Mujeres que Inspiran, el próximo 25 de marzo, a las 12:00 horas, en el gimnasio Miguel Hidalgo, con la plática Los secretos que esconde tu rostro, organizado por Fundación BORA, con entrada gratuita.

En esta plática hablara sobre la lucha que actualmente hay por poseer narices perfectas, labios gruesos, caras perfiladas. Si cada mujer supiera que son precisamente las diferencias de cada rasgo lo que la hace única y hermosa, no cambiaría nada de su rostro. Ámate, ama tu rostro, porque es tu sello de identidad y no hay otra igual a ti. De este y otros temas hablará en su encuentro.

Leticia Campos es también Directora Escénica y de Teatro, docente, capacitadora y tallerista de expresión corporal, máscara y gesto, actuación, teatro, discurso, todo esto lo conjuga para poder empoderar a las mujeres, empresas, figuras públicas, artistas, directivos, equipos de ventas y recursos humanos, entrenándolos en sus áreas de oportunidad para desarrollar habilidades que les permitan un desarrollo humano y profesional, para conseguir sus metas y sueños con técnicas y enseñanzas reales que pueden practicar y perfeccionar día a día.

Su amplia trayectoria la ha llevado a trabajar en Argentina, Colombia, Bielorrusia, Perú, Madrid y Alemania.

DEBUTA CON ÉXITO EL CIRCO DEL HORROR

Pues me fui al estreno del Circo del Horror Tour 2023, el cual está instalado junto a Explanada Puebla, ambientado en una temática que te asusta desde la dulcería hasta los artistas caracterizados como Frederick Charles Krueger, Jason, Hija de Drácula, Chucky y su novia, La Monja, Encapuchados, Anabelle y Niña del Aro.

Todos estos personajes desarrollan actos propios del circo, como malabares, acrobacias aéreas, el globo de la muerte, trapecio, sin dejar a los payasos, quienes interactúan con el público.

El show es clasificación B, no es recomendable para menores de edad, por algunos actos y el lenguaje utilizado.

