Cuentas y cuentos priístas: hubo 20 mil poblanos

En pocas palabras

Por Jesús contreras Flores

Puebla, aseguró, Genaro Morales Rentería, dirigente nacional de la Corriente Crítica del PRI, forma parte de los siete estados – Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Guanajuato que por su población, definirá la elección presidencial del 2024. También llamó al priismo poblano a fortalecer los lazos con la oposición como el PRD, que tienen presencia estatal y conserva “bastiones políticos” en la entidad. Aquí entre nos, sus asesores le mintieron. En el partido del Sol Azteca, ni presencia estatal ni bastiones, en fín…Don Genaro que vino hace unos días para renovar la dirigencia estatal de la Corriente Crítica del tricolor, comentó que es necesario fortalecer a este instituto político tanto en propuestas, como en candidaturas y alianzas, pues ya es momento de que el priismo local trabaje en la plataforma política y en los perfiles de posibles candidatos en Puebla. Otra desinformación. El PRI poblano, está con desencuentros fuertes, como en el nacional. Existen varios: el de Néstor Camarillo Medina; el del senador Alejandro Armenta Mier, el del diputado Ignacio Mier Velazco, “corcholatas” de Morena, enfrentados en la búsqueda de la gubernatura y de priístas que desde fuera y dentro pugnan por un cambio y que están en contra de la dirigencia.

Esa lucha intestina impide cualquier acción, como por ejemplo trabajar para una plataforma política. De candidatos posibles ni hablar, son los mismos de siempre. El propio Néstor Camarillo, Jorge Estefan Chidiac y los suyos, aunque el líder nacional de la CC, dice que José “Pepe” Chedraui puede ser un buen abanderado a la capital poblana. El empresario trabaja desde hace tiempo pero…Y también tiene “gallo” para el Senado. El PRI “tiene buenos perfiles como Lorenzo Rivera”, cuadro político y con trabajo en tierra…no sabemos si es Lorenzo papá o hijo, el que actualmente cobra como alcalde de Chignahuapan, un “Pueblo Mágico”. Y aquí otro nombre, el del diputado federal, Javier Casique Zárate, para San Andrés Cholula –municipio con “mucha lana”, en manos del PAN- o incluso para el Senado por lista…Don Javier tiene otros datos, Oaxaca, Tlaxcala, CdMx…Pero hay un mensaje: Genaro Morales, dijo que todos los aspirantes del PRI deben cumplir con el requisito de honorabilidad y no descartó algún “hijo pródigo o hija” como abanderado o abanderada…todo sea por…Para concluir. La dirigencia Nacional de la Corriente Crítica determinó desconocer a Marco Antonio Ruiz Rosas, como Delegado de su agrupación en Puebla, ya que su actuar en contra de otros compañeros ha dañado la imagen del PRI. Y nombró a Rubén Villegas Monroy como Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en funciones de Delegado…(¿?)…

EN EL SINDICATO ESTATAL de Trabajadores de la Educación en Puebla –SETEP-, al igual que en las Secciones 23 y 51 del SNTE, han iniciado el proceso de cambio de las dirigencias. Uno de los contendientes a la secretaría general de los setepistas, es el profesor, José Antonio Carrera Flores cuya campaña inició este fín de semana y concluirá el 2 de Mayo próximo. Carrera Flores, originario de Coyomeapan, luego de recibir su constancia de registro, tuvo una reunión con los integrantes de su planilla y maestros que apoyan su candidatura. Ante sus simpatizantes dio a conocer cuatro propuestas: Certeza jurídica en la relación laboral; Formación Profesional para el Desarrollo Laboral; Sindicato Cercano con un Comité Ejecutivo itinerante que atienda en dos regiones las carteras sustantivas; crear la Red de Gestión Sindical a través de centros de Gestión Regional y la cuarta promesa es: Sindicato Digital que Transparente la Gestión con Una Ventanilla Digital para trámites físicos o ingresados en modo electrónico, en los centros regionales o en la sede estatal y que se puedan consultar. Así es como entra ala competencia setepista, quien es Supervisor de la Zona Escolar 85 de Bachilleratos Generales, en la región de Tehuacán, que además tiene una licenciatura en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba y una maestría en Desarrollo de Competencias por el Instituto Universitario Puebla. La elección será el 6 de mayo cuando alrededor de 5 mil docentes elegirán nuevo dirigente para el periodo 2023 – 2027…

EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL, Manuel Carmona Sosa, por la vía face, nos hace saber que “20 mil poblanos arribaron a la plancha del zócalo de la Ciudad de México para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera”. Claro que no hubo “acarreo”, eso era antes. Una gran cantidad viajó con recursos propios, seguramente las corridas de autobuses a la CdMx aumentaron. Como no hubo “hoy no circula”, muchos poblanos se trasladaron en sus propios vehículos. Así es el pueblo de Puebla, paseador de fin de semana y de puentes, entonces, a disfrutar del inicio de la Primavera y de la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, quien pronunció la frase: “Entre los individuos como entre las naciones el Respeto al Derecho Ajeno, es la Paz”…Aquí entre nos, el procer oaxaqueño, fue un aspirante y llegó hasta la cima…niñez y juventud actual, sean aspiracionistas y adelante hasta alcanzar el Universo,.. y a otra cosa mariposa…

LOS DIRIGENTES DEL COLECTIVO Juventud Real Puebla, encabezados por Iker Julián Lozada Xilotl, organismo que se integró con jóvenes militantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, para impulsar en el estado al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ävila, en su búsqueda a la candidatura presidencial por Morena. Por ello, hace unos días estuvieron en esta ciudad el director nacional, Alejandro Reynoso y la Directora de servicios administrativos del Senado, Cristal Pelayo Rodríguez, para toma la protesta de rigor a los directivos. En reunión con representantes de diversos medios se dio a conocer que a un año de actividades cuentan con 28 coordinadores y 10 auxiliares que han participado y organizado diversos festivales como el “Día de las Madres” y festejos a la niñez y juventud estudiosa, y en trabajos de afiliación entre jóvenes de 17 a 29 años de edad. Agradecieron al Senador Monreal Ávila, los apoyos para sus actividades; él sí toma en cuenta a los jóvenes, dijeron, y reconocieron ser un colectivo afin al senador; igualmente están agradecidos con el senador perredista, Miguel Ángel Mancera, el diputado local y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, y al presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava…

VA DE FÁBULA: Cierto día, en cierto lugar, donde escaseaba la caza, se encontraron un león y un asno salvaje. Ninguno trató de atacarse. Finalmente el asno, zalamero, propuso una idea que aceptó el felino. Al otro día se encontraron al lado del río y cado uno hizo lo suyo; el león se escondió y el asno alocado, con brincos descomunales llevó hasta en tres ocasiones a otros animales hasta el escondite del león que mató a sus presas. Cansados, suspendieron los trabajos para repartirse lo cazado. Empezó a hablar el león y dijo: el primer ciervo cazado me pertenece a mí por ser el rey de la selva. Y siguió: la segunda parte, otro ciervo, es mío como retribución a mis esfuerzos durante nuestra cacería». El asno, viendo al tercer ciervo, babeaba con anticipación, pero el león siguió hablando: “…Os digo ahora, y haréis bien en creerme, que esa parte os puede ser de gran daño si decidís comerla, a menos, claro, que por vuestra propia voluntad la cedáis al rey de la selva que se sentirá muy honrado con vuestro obsequio»… Y Esopo habla de una moraleja: la fuerza hace al derecho. No puede argumentarse nada razonable contra quien posee la mayor fuerza. Argumente usted en contra un gobierno, usando las más razonables de las premisas y las más sólidas de las conclusiones… enfrentará un problema serio. La razón de nada vale contra la fuerza…así que…A dicho Esopo…Hasta la próxima…D.M.