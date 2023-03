La endometriosis afecta a más de 7 millones de mexicanas en su calidad de vida, señala especialista del Centro Médico ABC

Staff/RG

Se estima que la endometriosis afecta a más de 7 millones de mujeres mexicanas.

La endometriosis puede presentarse en todas las etapas de la vida de la mujer y la infertilidad es uno de sus síntomas.

Existen diferentes tratamientos para la endometriosis, llegando a la cirugía en algunas ocasiones.

14 de marzo día mundial de la endometriosis.

Ciudad de México, 13 de marzo de 2023.- De acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima que en México la endometriosis afecta a unos siete millones de mujeres[1]. El Dr. José Manuel Septién Guevara, gineco-obstetra con especialidad en cirugía de mínima invasión del Centro Médico ABC, señala que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor del 10% de las mujeres llegarán a vivir con esta enfermedad.

La infertilidad en las mujeres también es un problema de salud relacionado a la endometriosis, aproximadamente el 35% de las mujeres que han visto afectada su capacidad reproductiva se les ha diagnosticado este padecimiento, que llega a ser habitual en la edad reproductiva que ronda los 20 a los 40 años.

La endometriosis es un padecimiento que se presenta cuando el endometrio, revestimiento del útero (o matriz), crece fuera del útero e invade otros órganos en la cavidad abdominal o pélvica, provocando lesiones en los órganos o incluso, quistes en los ovarios.

Dentro de los principales factores que predisponen la presencia de endometriosis se encuentran: temas inmunológicos, genéticos y trastornos hormonales; vivir con ciclos más cortos que otras personas en el periodo hormonal o haber iniciado la menstruación a una edad temprana también se ha relacionado a este padecimiento. Entre los factores de riesgo adicionales que se presentan están la obesidad y el estímulo continuo de estrógenos, aunque en muchas ocasiones no existe una causa absoluta para su aparición.

Uno de los síntomas más frecuentes que viven las mujeres con este padecimiento y que afecta su calidad de vida es la presencia de un fuerte dolor en la zona pélvica, en el abdomen o en la zona lumbar durante el periodo menstrual. Además, presentan dolor al ir al baño o al momento de tener relaciones sexuales. Debido a esto, el Dr. Septién destaca que se debe realizar una historia clínica detallada en cada paciente, una exploración física y conocer e indagar sobre sus factores de riesgo.

“El problema para lograr un diagnóstico certero es que este puede tardar hasta siete años, debido a que muchos pacientes ven el dolor de la menstruación como algo natural y no se hacen conscientes del problema que están viviendo, por otra parte, los médicos pueden no solicitar los estudios requeridos, lo que va retrasando el diagnóstico y tratamiento. Durante este tiempo puede empeorar la calidad de vida de la paciente, ya que la enfermedad sigue avanzando”, indica el Dr. Septién Guevara.

Para diagnosticar correctamente la endometriosis existen diferentes estudios como el ultrasonido transvaginal que puede identificar quistes en los ovarios a causa de este padecimiento y que son conocidos como endometriomas, así como lesiones de endometriosis en otros sitios de la pelvis. La resonancia magnética de la pelvis también puede ayudar a hacer el diagnóstico; sin embargo, la laparoscopía permite visualizar directamente las lesiones de endometriosis en los órganos pélvicos y abdominales y en el mismo momento realizar el tratamiento. Esto se puede aplicar en pacientes de todas las edades.

La endometriosis es un padecimiento que, aunque no tiene cura, sí puede ser tratado. Por un lado, existen opciones farmacológicas que consisten en la administración de antiinflamatorios no esteroideos o terapia hormonal, que puede ayudar con los síntomas, pero no mejora la tasa de fertilidad. Por otra parte, también existe el tratamiento quirúrgico, en donde se emplea la laparoscopía, una cirugía de mínima invasión, que ayuda no solamente a visualizar las lesiones de endometriosis en los diferentes órganos, también permite quitar este tejido y dejar la cavidad pélvica libre y la anatomía restaurada. Algunas pacientes que deseen embarazo pueden necesitar técnicas de reproducción asistida.

“La cirugía laparoscópica ofrece algunas de las mejores opciones de tratamiento en comparación a una cirugía abierta. Menor tiempo de hospitalización, una recuperación más rápida y con menos dolor, también cuida el aspecto estético de las cicatrices, siendo más pequeñas que en otros procedimientos quirúrgicos. Además, ha demostrado una mejor eficacia para incrementar la fertilidad de las mujeres que viven con este padecimiento”, comenta el Dr. Septién Guevara.

En la especialidad de cirugía de mínima invasión, existe la laparoscopía asistida por robot, un procedimiento que ofrece ventajas y precisión. “El 20% del total de cirugías robóticas realizadas en el Centro Médico ABC corresponden a esta especialidad, colocándola como una de las instituciones de vanguardia con gran experiencia y liderazgo en la materia para beneficio de nuestras pacientes”, añade el doctor.

Este Día Mundial de la Endometriosis, 14 de marzo, nos unimos a crear conciencia sobre esta enfermedad, para que haya diagnósticos más tempranos, tratamientos óptimos y que las mujeres dejen de tener dolores, mejorando así su calidad de vida.

“En el Centro Médico ABC contamos con un equipo de expertos en las diversas ramas de la ginecología. Atendiendo con los mejores estándares de calidad y seguridad de clase mundial, así como un trato humano y la calidez que nos caracteriza, concluye el Dr. José Manuel Septién.