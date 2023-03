Isabel Merlo Talavera, Denisse Ortiz Pérez, Omar Álvarez, Arronte, Ardelio Vargas

DEBATE

¿Cuándo don Luis Miguel Barbosa Huerta otorgó altos cargos públicos a conocidos panistas y priístas, como Denisse Ortiz Pérez (SEDIF) y Ardelio Vargas (Seguridad Pública) fue acertado, pero se equivocó Sergio Salomón Céspedes Peregrina al hacer lo mismo con Isabel Merlo Talavera y Omar Álvarez Arronte?

¿Por qué nombrar a una ex diputada local del PRI, como Merlo Talavera, al frente de la SEP estatal es un yerro, pero colocar en una posición clave del SEDIF a una ex legisladora del PAN, como Denisse Ortiz, supuestamente se convirtió en un acierto?

La realidad es que el gabinete formado por don Luis Miguel Barbosa Huerta respondió a los tiempos, circunstancias y conceptos de gobierno –y poder- que, en su momento, el ex gobernador consideró adecuados y, aunque como ahora, algunos de los nombramientos generaron dudas y/o cuestionamientos, estoy seguro de que el ÚNICO poblano que ha sido presidente del Senado pensó que sus designaciones eran las adecuadas para el estado en el momento en que las hizo.

Por ende, resulta justo darle un voto de confianza al gobernador actual, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con la integración de su gabinete. Ojo: No se trata de darles a Isabel Merlo Talavera u Omar Álvarez Arronte un cheque en blanco, sino de asumir sus nombramientos y exigirles resultados, como el propio titular del Ejecutivo estatal lo ha planteado.

NO, LOS NUEVOS SECRETARIOS NO SON BLANCAS PALOMAS, PERO…

Los ángeles no hacen política y eso, precisamente, es lo que han hecho los nuevos titulares de la SEP y Movilidad y Transporte durante muchos años, Isabel Merlo Talavera y Omar Álvarez Arronte, respectivamente. Por ende, sus designaciones resultan más que lógicas, principalmente si se toma en cuenta que ambas dependencias arrastran problemas políticos desde el inicio de la actual administración estatal: Gabinete estatal consolidará el crecimiento y la estabilidad de Puebla: Sergio Salomón Céspedes

Incluso, no se debería olvidar que ambas dependencias, SEP y Movilidad y Transporte, cargan con varios secretarios que no lograron sacar adelante los respectivos programas, acarrearon acusaciones de corrupción y/o deslealtad e, incluso, uno de sus titulares, Guillermo Aréchiga, estuvo preso cerca de un año: Video desde Puebla: Gobernador Barbosa reveló que espera la renuncia de Melitón Lozano a la SEP

Conozco desde hace tiempo a Álvarez Arronte y, aunque he tenido nulo contacto personal con ella, también he seguido de cerca la carrera política –pública de Merlo Talavera. No son blancas palomas, tampoco especialmente simpáticos y sin duda que ambos han generado animadversiones en sus respectivos andares, pero son profesionales y, al menos que yo sepa, ninguno ha enfrentado un escándalo FUNDADO de corrupción o abuso de poder.

Incluso, Álvarez Arronte fue funcionario en el ACTUAL gobierno estatal morenista en las áreas de Gobernación y Seguridad Pública, así que, si antes su nombramiento no provocó mayor escozor al interior del partido en el poder, ¿por qué ahora salen a cuestionarlo personajes que poco y nada han aportado a Puebla, como el diputado federal Alejandro Carvajal?.

Como el propio Céspedes Peregrina lo pidió en su conferencia de prensa de este lunes, habrá que exigirles resultados expeditos a los nuevos secretarios y, también, que por su propio bien y prestigio, se crezcan ante las críticas y cuestionamientos inherentes e inevitables en el sector público: Omar Álvarez Arronte, Isabel Merlo, Melva Navarro y Mario Alberto Cruz, con la cartilla leída