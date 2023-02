Diversidad, el nuevo reto de los micronegocios

Staff/RG

Por qué los micronegocios deben ser mucho más competitivos

Las PyMES son la columna vertebral de la economía de México y no solo por ser más de 4.1 millones de unidades, sino por la aportación al Producto Interno Bruto Nacional del 52% de acuerdo con el Centro de Competitividad de México y del INEGI; las PyMES ocupan al 72% de la población y el 75% de este tipo de empresas son negocios familiares.

Sin embargo, y a pesar de considerarse el eslabón más fuerte en la economía, también pueden considerarse como el sector más vulnerable debido a los retos actuales a los que se enfrentan, ya que la situación económica actual, así como el contexto internacional las obliga a ser más competitivas, ya sean empresas grandes o pequeñas. Los micronegocios deben entender que el mercado cada vez es más duro, competido y que actualmente existen cambios más vertiginosos en los gustos de los consumidores. Si no están preparadas para ello, podrían estar en un riesgo de cerrar sus puertas.

Crear estrategias para que destaque su propuesta de valor

Para ser competitivos, los micronegocios deberían enfocarse en crear estrategias que les permitan concentrarse en destacar sus fortalezas únicas, aunque sean muy básicas. “Un negocio que crece y se fortalece, es porque ha decidido destacar sus ventajas frente a su competencia, no importa que seas pequeño, no importa que no seas un gran estratega o que no cuentes con recursos, existen muchas formas en las que los micronegocios se pueden hacer de una buena diferenciación en su mercado” señala Alberto Bonetti, CEO y fundador de YoFio, app que busca apoyar a los micronegocios a través de créditos inmediatos.

Diversidad de los inventarios

Existen muchas estrategias que te permiten construir esa diferenciación, como la mejora en tu modelo de negocio, capacitación al personal, reducir tus costos, aplicar procesos de innovación o nuevas tecnologías para ser mucho más eficientes, la creación de alianzas, mejoras en los sistemas de producción, usar nuevas técnicas de venta o de marketing. Sin embargo, no siempre los emprendedores poseen algunas habilidades para la implementación de estas estrategias. Por lo que lo mejor y más sencillo que pueden hacer esta diferenciación es a través de la diversidad en tu inventario (si el ramo de tu negocio lo permite). “Tener un diverso y gran inventario dota a los micronegocios de flexibilidad operativa, mejorar su oferta, de satisfacer siempre su demanda y que el cliente encuentre siempre lo que necesita” señala Bonetti.

Cabe destacar que existe un impacto financiero en tus costos, como la renta o compra de bodegas, depreciación, mantenimiento, administración de ellos; otro en el flujo de efectivo o en el retorno sobre la inversión por el gasto hecho.

Cómo generar una diversidad sin verse comprometidos

Existen algunas maneras de no comprometer tan tajantemente a los micronegocios sobre todo en lo que tiene que ver con sus finanzas. Actualmente existen compañías financieras digitales que tienen la posibilidad de otorgar préstamos a PyMES, particularmente negocios pequeños para la compra de productos y de esta manera apoyarlos en la diversificación de sus inventarios a cero intereses, sin necesidad de contar con un historial crediticio. “Esta posibilidad les permite mantener sus finanzas sanas y volverlos competitivos en el mercado sin comprometer su propio negocio, el propósito de estas soluciones es fortalecer a la base de la economía y no a ahogarlos en créditos impagables o simplemente a negarles el acceso a financiamiento por ser muy pequeños”, concluye Bonetti.