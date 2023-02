Clásico Mundial 2023: ¡Por TV abierta! Canal y horarios para ver los juegos de México

REFEREE

El béisbol vivirá su torneo más importante en el 2023 con el Clásico Mundial, donde México está llamado a hacer una buena participación después de que dieron a conocer su roster con nombres de MLB, por lo que los aficionados ya saben por dónde se podrán ver sus partidos.

La novena azteca busca tener una participación mejor que en sus dos últimas apariciones, ya que no lograron seguir después de la etapa de grupos, por lo que para la presente edición el equipo se conformó con peloteros importantes que brillan en las grandes ligas.

Fue el 9 de febrero cuando se dio a conocer el roster oficial de los 30 hombres que representarán al país, donde Benjamín Gil, manager de la selección nacional, convocó a figuras de la talla de Julio Urías, Randy Arozarena, José Urquidy, alex Verdugo, entre otras estrellas.

La Selección Mexicana tiene en total 16 pitchers y 14 jugadores de campo, combinados entre participantes de la MLB, Ligas Menores y la Liga Mexicana de Beisbol, esto para intentar terminar como líderes del Grupo C donde enfrentarán a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

Además, como es costumbre, a pocas semanas de que comience el Clásico Mundial, New Era, marca encargada de vestir a los representantes aztecas, presentaron sus uniformes que contarán con tres colores, rojo, blanco y otra del mismo color combinado con azul cielo.

¿Cuándo y dónde ver a México en el Clásico de Otoño?

A pesar de que Televisa era el responsable de transmitir los encuentros de beisbol más importantes del combinado nacional, para esta ocasión decidieron no hacerse de los derechos, por lo que ahora los responsables de llevarle las emociones del diamante al público, será Grupo Imagen en el canal 3.

Los cuatro encuentros de etapa de grupos se podrán observar por televisión abierta, además, en caso de que México siga avanzando en el torneo, se podrán disfrutar de las rondas de eliminación directa, donde la meta es que lleguen hasta la final del torneo a realizarse en Arizona, Estados Unidos

"Tenemos pitchers tan importantes como Julio Urías, podemos hacer historia, la haríamos si llegamos hasta la Gran Final".@rod13lopez, Gerente General de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol pic.twitter.com/odYwp8477T — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) February 20, 2023

Sábado 11 de marzo: Colombia vs México – 11:30 horas de la Ciudad de México Domingo 12 de marzo: México vs Estados Unidos – 18 horas de la Ciudad de México Martes 14 de marzo: Gran Bretaña vs México – 18 horas de la Ciudad de México Miércoles 15 de marzo: México vs Canadá – 11:00 horas de la Ciudad de México